РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:18, 03 Апрель 2021 | GMT +6

    Первое чтение законопроекта о запрете продажи земли иностранцам пройдет 7 апреля

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В онлайн-режиме проходит второе заседание Комиссии по земельной реформе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель Премьер-Министра РК, председатель Комиссии по земельной реформе Ералы Тугжанов сообщил, когда состоится первое чтение законопроекта о запрете продажи земли иностранцам.

    «Во время пятого заседания Национального совета общественного доверия, прошедшего 25 февраля, политическое решение Президента РК Касым-Жомарта Токаева о полном запрете передачи сельскохозяйственных земель иностранцам и иностранным компаниям, казахстанским компаниям с зарубежной долей, лицам без гражданства, научным центрам с международным участием, а также кандасам в качестве специального законопроекта было внесено на рассмотрение Парламента 12 марта. Первое чтение законопроекта пройдет в Мажилисе 7 апреля», - сказал в ходе заседания Комиссии Ералы Тугжанов.

    По словам заместителя Премьер-Министра, среди населения, а особенно в социальных сетях, до сих пор существуют недопонимания.

    «Надо сказать, что все еще встречаются и те, которые преднамеренно распространяют разговоры, не соответствующие действительности. Поэтому еще раз хочу конкретно отметить: было принято четкое решение о том, что земля не будет даваться иностранцам. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил точку в основном вопросе, который поднимался со стороны общества. Теперь перед Комиссией стоит задача выработки рекомендаций по вопросам развития земельных отношений в сфере сельского хозяйства», - заявил Ералы Тугжанов.

    Отметим, первое заседание Комиссии по земельной реформе состоялось 25 марта.

    Напомним, 12 марта Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил в Мажилис проект закона, устанавливающего запрет на продажу и аренду земли иностранцам.


    Теги:
    Сельское хозяйство Президент Президент Казахстана Правительство РК Закон и право Земельный вопрос (законопроекты) Главная
    Сейчас читают
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!