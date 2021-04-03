Первое чтение законопроекта о запрете продажи земли иностранцам пройдет 7 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В онлайн-режиме проходит второе заседание Комиссии по земельной реформе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель Премьер-Министра РК, председатель Комиссии по земельной реформе Ералы Тугжанов сообщил, когда состоится первое чтение законопроекта о запрете продажи земли иностранцам.

«Во время пятого заседания Национального совета общественного доверия, прошедшего 25 февраля, политическое решение Президента РК Касым-Жомарта Токаева о полном запрете передачи сельскохозяйственных земель иностранцам и иностранным компаниям, казахстанским компаниям с зарубежной долей, лицам без гражданства, научным центрам с международным участием, а также кандасам в качестве специального законопроекта было внесено на рассмотрение Парламента 12 марта. Первое чтение законопроекта пройдет в Мажилисе 7 апреля», - сказал в ходе заседания Комиссии Ералы Тугжанов.

По словам заместителя Премьер-Министра, среди населения, а особенно в социальных сетях, до сих пор существуют недопонимания.

«Надо сказать, что все еще встречаются и те, которые преднамеренно распространяют разговоры, не соответствующие действительности. Поэтому еще раз хочу конкретно отметить: было принято четкое решение о том, что земля не будет даваться иностранцам. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил точку в основном вопросе, который поднимался со стороны общества. Теперь перед Комиссией стоит задача выработки рекомендаций по вопросам развития земельных отношений в сфере сельского хозяйства», - заявил Ералы Тугжанов.

Отметим, первое заседание Комиссии по земельной реформе состоялось 25 марта.

Напомним, 12 марта Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил в Мажилис проект закона, устанавливающего запрет на продажу и аренду земли иностранцам.