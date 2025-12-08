Первый в мире смартфон с полностью голосовым управлением представлен в Китае

Модель Nubia M153, представленная как инженерный прототип и доступная исключительно для онлайн заказов, вызвала высокий интерес благодаря встроенному на уровне операционной системы помощнику Doubao Mobile Assistant.

ИИ ассистент выполняет ряд повседневных задач по голосовой команде, включая поиск контента, бронирование столиков в ресторанах, редактирование изображений.

Another DeepSeek moment. This is the world’s first actual smart phone. It’s an engineering prototype of ZTE’s Nubia M153 running ByteDance’s Doubao AI agent fused into Android at the OS level. It has complete control over the phone. It can see the UI, choose/download apps,… pic.twitter.com/lM9PYMoQek — Taylor Ogan (@TaylorOgan) December 4, 2025

Смартфон был распродан в первый день продаж по цене 3499 юаней (494 доллара США). Пользователи стремились протестировать устройство, которое способно изменить привычные сценарии использования мобильных телефонов.

Проект стал заметным событием на рынке смартфонов, поскольку ключевым фактором интереса выступило не аппаратное оснащение модели, а программные возможности.

Запуск Doubao Mobile Assistant в партнерстве с ZTE стал очередным шагом ByteDance по расширению своего присутствия в мобильной индустрии на фоне роста конкуренции в сегменте ИИ решений для смартфонов.

