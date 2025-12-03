Deepseek представила новые ИИ-модели с максимальной эффективностью

Компания сообщает, что улучшенный протокол обучения с подкреплением и масштабируемые вычисления постобучения позволили базовой модели достичь уровня производительности, который сопоставим с GPT-5.

DeepSeek заявляет, что V3.2 обеспечивает баланс между высокой вычислительной эффективностью и сохранением возможностей для сложных логических рассуждений, а V3.2 Speciale превосходит GPT-5 и достигает уровня Gemini 3.0 Pro в задачах рассуждения.

Модель DeepSeek V3.2 Speciale уже получила золотые медали на Международной математической олимпиаде и Международной олимпиаде по информатике в 2025 году.

Конкуренция в глобальной индустрии ИИ продолжает усиливаться. В этом году OpenAI представила модель GPT-5, которую назвала своей самой продвинутой разработкой, а Google в ноябре запустила новую систему Gemini 3.0 Pro.

