Первый в мире ГОСТ для игрушек с ИИ утвердили в России

Росстандарт утвердил первый государственный стандарт для игрушек с технологиями искусственного интеллекта. Документ устанавливает единые требования к безопасности, защите данных детей и использованию ИИ в детских товарах, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Новый ГОСТ вступит в силу с 1 сентября 2026 года. В Росстандарте отметили, что документ не имеет международных аналогов и впервые определяет комплексный подход к регулированию игрушек, использующих технологии ИИ.

Стандарт распространяется на продукцию для детей от одного года до 14 лет. В эту категорию входят интерактивные куклы и фигурки с функцией распознавания речи, роботизированные игрушки, умные устройства, игровые консоли и различные аксессуары с элементами ИИ.

При этом требования не затрагивают программное обеспечение и цифровые сервисы общего назначения, специализированные устройства для медицинской или терапевтической помощи детям, а также продукцию, которая не относится к игрушкам по своему назначению.

Документ предусматривает требования сразу по нескольким направлениям. Среди них — физическая, механическая и пожарная безопасность изделий, защита цифровой среды и информации, а также психоэмоциональная безопасность ребенка.

Особое внимание уделено предотвращению сценариев взаимодействия, которые могут вызывать у детей страх, тревожность, агрессию или чрезмерную эмоциональную привязанность к устройству.

Отдельный блок требований касается персональных данных несовершеннолетних. ГОСТ предусматривает ограничение объема собираемой информации, обязательное согласие родителей на обработку данных, запрет на их бесконтрольную передачу третьим лицам, а также меры по безопасному хранению и передаче сведений.

Для биометрических данных детей вводятся дополнительные меры защиты. В Росстандарте подчеркнули, что новый ГОСТ должен стать ориентиром для производителей еще на этапе разработки продукции. Речь идет о соблюдении требований безопасности, возрастной маркировки, внедрении родительского контроля и обеспечении прозрачности работы функций искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в учебную программу 500 школ Казахстана будет внедрен искусственный интеллект.



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