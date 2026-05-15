Ребенку важно объяснять, что ChatGPT не человек, а лишь набор алгоритмов — министр просвещения РК

С 1 сентября в учебную программу 500 школ страны будет внедрен искусственный интеллект. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу Jibek Joly сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передает корреспондент агентства Kazinform.

ИИ поможет доставить качественное образование в отдаленные села

12 мая Глава государства подписал Указ о внедрении искусственного интеллекта в систему среднего образования. По словам министра, эта инициатива направлена на сокращение разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами.

— Сегодня в стране более восьми тысяч школ. Из них 2600 — малокомплектные школы в отдаленных селах. Это, как правило, учебные заведения в приграничных и удаленных районах. Мы их не закрываем, поскольку они являются важной частью социальной инфраструктуры. Однако в такие школы учителя не всегда охотно едут. Сейчас не хватает более тысячи педагогов естественно-научного направления, поскольку по некоторым предметам мало учебных часов. Поэтому для того чтобы сельские дети качественно осваивали физику, химию и биологию, мы должны использовать возможности технологий искусственного интеллекта, — сказала министр.

Пилотный проект стартует 1 сентября. На первом этапе будут охвачены 500 малокомплектных школ. Через год планируется поэтапно подключить все остальные образовательные организации.

Также для школьников отдаленных сел станут доступны видеуроки лучших педагогов страны в онлайн-формате. Искусственный интеллект сможет анализировать, смотрел ли ученик урок и на каком уровне он выполнил задания.

Камеры с ИИ, которые определяют настроение ребенка

За последние два года министерство провело масштабную работу по цифровизации сферы образования. Сейчас из 64 государственных услуг 41 доступна онлайн через платформу eGov. В прошлом году более миллиона учащихся самостоятельно загрузили свои аттестаты. Также полностью переведены в онлайн-формат такие услуги, как постановка в очередь в детский сад, зачисление в 1 класс и перевод в другую школу.

По словам министра, в новых «школах будущего» начали устанавливать камеры с искусственным интеллектом. Они способны определять настроение учащихся, а также выявлять признаки буллинга и насилия. Эта информация будет доступна учителям и школьным психологам.

— Основная цель — использовать искусственный интеллект для повышения качества образования. Мы должны оцифровать все школы, данные 3,9 миллиона учащихся и 460 тысяч учителей. У каждого ученика будет сформирован цифровой профиль. В нем будет отражено, какие предметы и как он изучал, какое дополнительное образование получал. В будущем мы должны прийти к тому, что университеты будут учитывать эти профили при распределении грантов, — отметила Ж. Сулейменова.

С этого года в школах будет введен элективный курс по искусственному интеллекту. Также поэтапно с 1 класса будет внедряться предмет «ИИ и информационная грамотность».

— Главная задача — объяснить ребенку, что ChatGPT не является человеком, а представляет собой лишь набор алгоритмов. Сейчас Национальная академия образования при министерстве разрабатывает этику использования искусственного интеллекта, академическую честность и систему антиплагиата, — сказала она.

Может ли ИИ заменить учителя?

Министр также сообщила, что будет создан цифровой профиль учителей. Сейчас педагоги считают сбор портфолио избыточной нагрузкой.

— Поэтому мы создадим систему, где автоматически будут отражаться часы педагога, результаты олимпиад и достижения его учеников. Кроме того, искусственный интеллект сможет определять, какую тему ученик не усвоил, и не будет переводить его к следующей, а будет давать дополнительные задания и внимательно контролировать усвоение материала, — отметила министр.

Министерство уже сейчас совместно с компанией OpenAI обучает около 200 тысяч учителей. В двухмесячных курсах педагогам преподают использование инструментов ИИ, основы prompt engineering и возможности новых технологий. После сентября планируется обучить еще 200 тысяч педагогов.

По словам министра, искусственный интеллект никогда не заменит учителя.

— Искусственный интеллект — это всего лишь инструмент. Он облегчает такие задачи, как составление плана урока, проверка домашних заданий и подготовка экзаменационных материалов. Это позволяет освободить учителей от многочасовой нагрузки и больше заниматься творческой работой, — считает министр.

Внедрят единые правила использования смартфонов в классе

Министерство также пересматривает стандарты использования смартфонов. Во всех языковых предметах вновь будут введены диктанты, изложения и сочинения.

— Сейчас сложно определить, написал ли текст сам ученик или с помощью искусственного интеллекта. А диктант и изложение необходимы для развития грамотности. Также рассматривается вопрос ограничения использования смартфонов для учащихся 1-5 классов, — сказала министр.

Если ранее каждая школа самостоятельно утверждала правила использования смартфонов, то теперь Министерство просвещения примет единый стандарт.

В Мажилисе также обсуждается вопрос ограничения ведения аккаунтов в социальных сетях для подростков до 14-16 лет. Министр отметила, что с обществом и родительским сообществом будет обсуждаться вопрос ограничения использования смартфонов на уроках до 7 класса.

Напомним, что Правительство должно до 1 июля утвердить комплексный план мероприятий по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования до 2029 года. До 1 августа школы будут технически оснащены и обеспечены высокоскоростным интернетом.