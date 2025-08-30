Первый в Казахстане Центр цифровой медицины открылся в Алматы

В церемонии открытия приняла участие врио заместителя руководителя управления общественного здравоохранения города Алматы Лайла Имангалиева.



Центр ведет мониторинг показателей здравоохранения и передает аналитические данные в управление для принятия управленческих решений. Здесь работает единый контакт-центр 1312, который принимает обращения граждан по вопросам медицины, разгружает поликлиники. Благодаря этому значительно снизилось число потерянных звонков, а врачи могут больше времени уделять пациентам.



Внедрены сервисы телемедицинского патронажа и голосовых помощников с искусственным интеллектом. Они помогают дистанционно сопровождать пациентов, организовывать онлайн-консультации специалистов и автоматически приглашать жителей города на скрининги, вакцинацию и обследования.





— На первой линии работают специалисты с медицинским образованием, а на второй — квалифицированные врачи с лицензией. Они могут оперативно подключаться к консультациям и в режиме онлайн быстро решать любые клинические вопросы, — объяснил генеральный директор Василий Мясников.

По словам специалистов, Almaty Digital Medical Center стал новым форматом взаимодействия медицины и населения, который делает помощь доступнее для горожан и экономит ресурсы медицинской системы.

Как сообщалось, во всех регионах Казахстана будут разработаны цифровые карты объектов инфраструктуры здравоохранения, интегрированные с информационным системами Минздрава.