    04:39, 30 Август 2025 | GMT +5

    Первый в Казахстане Центр цифровой медицины открылся в Алматы

    В Алматы открылся Almaty Digital Medical Center — современный центр цифровой медицины, объединяющий ключевые сервисы в сфере здравоохранения. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК. 

    Фото: управление общественного здравоохранения Алматы

    В церемонии открытия приняла участие врио заместителя руководителя управления общественного здравоохранения города Алматы Лайла Имангалиева.

    Центр ведет мониторинг показателей здравоохранения и передает аналитические данные в управление для принятия управленческих решений. Здесь работает единый контакт-центр 1312, который принимает обращения граждан по вопросам медицины, разгружает поликлиники.  Благодаря этому значительно снизилось число потерянных звонков, а врачи могут больше времени уделять пациентам.

    Внедрены сервисы телемедицинского патронажа и голосовых помощников с искусственным интеллектом. Они помогают дистанционно сопровождать пациентов, организовывать онлайн-консультации специалистов и автоматически приглашать жителей города на скрининги, вакцинацию и обследования.

    — На первой линии работают специалисты с медицинским образованием, а на второй — квалифицированные врачи с лицензией. Они могут оперативно подключаться к консультациям и в режиме онлайн быстро решать любые клинические вопросы, — объяснил генеральный директор Василий Мясников.

    По словам специалистов, Almaty Digital Medical Center стал новым форматом взаимодействия медицины и населения, который делает помощь доступнее для горожан и экономит ресурсы медицинской системы.

    Как сообщалось, во всех регионах Казахстана будут разработаны цифровые карты объектов инфраструктуры здравоохранения, интегрированные с информационным системами Минздрава.

