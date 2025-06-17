Цифровые карты объектов здравоохранения будут разработаны во всех регионах Казахстана— Минздрав

— В рамках реализации Концепции развития инфраструктуры здравоохранения ведутся работы по разработке проекта цифровой карты объектов инфраструктуры здравоохранения. Разработка осуществляется совместно с РГП на ПХВ «Центр поддержки цифрового правительства» МЦРИАП РК. В 2024 году разработан проект цифровой карты объектов инфраструктуры здравоохранения по 10 регионам РК, проведена частичная интеграция цифровой карты с данными информационных систем Министерства здравоохранения. В 2025 году планируется завершение разработки проекта по оставшимся 10 регионам РК, — сказал Т. Муратов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Вице-министр напомнил, что на заседании Высшего совета по реформам при Президенте РК 22 июня 2023 года Главой государства было поручено разработать долгосрочную Концепцию развития инфраструктуры здравоохранения. Данная концепция отражает комплексный подход в развитии инфраструктуры здравоохранения, затрагивая такие аспекты как здания и сооружения, материально-техническое обеспечение и медицинский персонал.

Также Тимур Муратов сообщил, что Министерством здравоохранения совместно с МЦРИАП прорабатывается вопрос интеграции с информационными системами других ведомств и внедрение таких инструментов как ИИ-модели прогнозирования, автоматическое формирование аналитических справок и рекомендаций с использованием ИИ, система управления рисками для быстрого реагирования на критические ситуации. Параллельно с этим активно ведется работа по совершенствованию действующих информационных систем.

Кроме того, в рамках реализации Концепции ведется работа по реализации 34 якорных проектов в области здравоохранения, среди которых национальные научные центры, перинатальные центры, многопрофильные больницы, в том числе детские и университетские клиники. На сегодня уже завершены 3 крупных проекта: Национальный научный онкологический центр и Национальный координационный центр экстренной медицины в городе Астана и Национальный научный центр инфекционных болезней в городе Алматы.

Ранее мы писали, что для строительства объектов сельского здравоохранения разработаны эталонные проекты по климатическим и сейсмическим зонам Казахстана.