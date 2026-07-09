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    Первый в Казахстане приговор по делу сайта «КыздарНет» вынесли в Петропавловске

    В Петропавловске вынесен первый обвинительный приговор в отношении пособников сайта «КыздарНет», передает агентство Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

    судья
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    В марте текущего года прокуратурой города Петропавловска предъявлено обвинение 6 участникам транснациональной организованной группы, осуществлявшей пособничество в пропаганде и рекламе интим-услуг на запрещенном сайте «КыздарНет».

    Незаконная деятельность группы основывалась на продвижении анкет лиц, оказывающих интим-услуги за денежное вознаграждение по установленным тарифам.

    19 июня 2026 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам Северо-Казахстанской области вынесен первый в республике приговор за пособничество в сводничестве посредством сайта «КыздарНет».

    Все участники признаны виновными, руководителю транснациональной организованной группы назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, её участникам — по 8 лет каждому.

    Приговор в законную силу не вступил.

    Напомним, что в начале июня в Алматы задержали предполагаемых организаторов сайта «КыздарНет».

    Северо-Казахстанская область Петропавловск Генпрокуратура СКО Судебный процесс Регионы Казахстана Интернет Приговор
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор