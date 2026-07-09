Первый в Казахстане приговор по делу сайта «КыздарНет» вынесли в Петропавловске
В Петропавловске вынесен первый обвинительный приговор в отношении пособников сайта «КыздарНет», передает агентство Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
В марте текущего года прокуратурой города Петропавловска предъявлено обвинение 6 участникам транснациональной организованной группы, осуществлявшей пособничество в пропаганде и рекламе интим-услуг на запрещенном сайте «КыздарНет».
Незаконная деятельность группы основывалась на продвижении анкет лиц, оказывающих интим-услуги за денежное вознаграждение по установленным тарифам.
19 июня 2026 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам Северо-Казахстанской области вынесен первый в республике приговор за пособничество в сводничестве посредством сайта «КыздарНет».
Все участники признаны виновными, руководителю транснациональной организованной группы назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, её участникам — по 8 лет каждому.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, что в начале июня в Алматы задержали предполагаемых организаторов сайта «КыздарНет».