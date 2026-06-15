Организаторов Kizdar.net задержали в Алматы

— По данным следствия, с 2011 года сайт использовался для размещения рекламы и организации оказания платных интимных услуг. Задержаны предполагаемые организаторы ресурса, их действия квалифицированы по ч.2 ст. 309 УК, санкции суда взяты под стражу. В ходе обысков изъяты крупные суммы денежных средств, цифровые активы, компьютерная техника и иные вещественные доказательства, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.