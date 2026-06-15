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    Организаторов Kizdar.net задержали в Алматы

    В Алматы задержали предполагаемых организаторов сайта Kizdar.net, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

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    Фото: pexels

    — По данным следствия, с 2011 года сайт использовался для размещения рекламы и организации оказания платных интимных услуг. Задержаны предполагаемые организаторы ресурса, их действия квалифицированы по ч.2 ст. 309 УК, санкции суда взяты под стражу. В ходе обысков изъяты крупные суммы денежных средств, цифровые активы, компьютерная техника и иные вещественные доказательства, — говорится в сообщении Генпрокуратуры. 

    В ведомстве отметили, что предварительно установлен незаконный доход в размере более 2 млрд тенге.

    — Досудебное расследование продолжается. Ход дела находится на особом контроле прокуратуры города Алматы, — добавили в Генпрокуратуре.

    Генпрокуратура Прокуратура Алматы Задержания
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор