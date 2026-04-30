Первый в Казахстане крематорий заработал в Алматы: как он выглядит и каков прайс-лист

В Алатауском районе Алматы недалеко от ТЭЦ-2 состоялось официальное открытие первого в Казахстане крематория, передает агентство Kazinform.

В кремационном зале установлены две печи, импортированные из Чехии. Они работают при температуре 800-1000 градусов. Для сжигания трупа печь включают за 35 часов, внутри нагревают. Затем проводят кремацию, и прах помещают в специальный контейнер.

Услуги крематория доступны только для тех граждан, кто при жизни дал разрешение на посмертную кремацию.

— С каждым человеком заключается индивидуальное соглашение. В связи с этим после кремации родственники покойного могут забрать прах и захоронить его или временно хранить у нас. По нашему закону, развеивать прах на поле запрещено. Разрешено только хранение или захоронение. Общая стоимость кремации установлена в размере 240 тысяч, — сказал директор городского патологоанатомического бюро Ардак Алишев, добавив, что этот вопрос еще рассматривается с юридической точки зрения.

По его словам, тело доставляется автомобилем ко специальному входу в учреждение. Оттуда его вывозят на медицинской тележке и помещают в морозильную камеру.

— Здесь 12 морозильных камер, одна из которых рассчитана на четыре места. Всего 48 мест. Тело хранится до недели или месяца, в зависимости от пожеланий родственников. Низкая температура предотвращает разложение тела, — сказал он.

Когда приближается время кремации, тело отвозят в секционный зал. Здесь проводится санитарная подготовка. То есть, тело моют, одевают и при необходимости наносят макияж.

Ардак Алишев отметил, что если у трупа есть металлические имплантаты, проводится операция по удалению железа. По его словам, в зависимости от характеристик печи, если в нее попадет металл, оборудование может взорваться.

— После завершения подготовительных работ тело доставляют в зал прощания, помещают в гроб. Здесь родственники прощаются с усопшим и при необходимости проводят ритуальные службы. Затем тело сжигают в кремационном зале. Родственники могут наблюдать за процессом кремации из специальной комнаты, — рассказал директор патологоанатомического бюро.

У учреждения есть строгое правило: здесь не сжигают тела животных или твердые отходы, за исключением человеческих останков. Крематорий начнет работу в понедельник после первых майских праздников.

Напомним, в 2020 году акимат Алматы объявил тендер на разработку проектно-сметной документации для строительства крематория. Строительство завершилось в декабре 2021 года, однако его открытие неоднократно переносилось — сначала на 2022 год, затем на первый, а позже и на второй квартал 2023 года.