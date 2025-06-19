Первый урожай баклажанов собран в Туркестанской области

По прогнозам, ожидаемый объём сбора баклажанов составит около 52 тыс. тонн. На сегодняшний день аграриями региона уже собрано 2,9 тыс. тонн первой продукции.

Овощеводы активно используют меры государственной поддержки, включая компенсацию 50–60% затрат на минеральные удобрения по программе субсидирования, возмещение 50% расходов на пестициды, гербициды и биологические средства защиты, а также другие меры поддержки, способствующие развитию отрасли.

- Благодаря слаженной работе аграриев и государственной поддержке, овощеводство в Туркестанской области демонстрирует устойчивый рост и способствует обеспечению продовольственной безопасности региона, - отметили в Минсельхозе.