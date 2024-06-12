Первый саммит «Республика Корея — Центральная Азия» пройдет в 2025 году в Сеуле
Предложенный Президентом Республики Кореи Юн Сок Ёлем первый саммит «Корея — Центральная Азия» пройдет в 2025 году в Сеуле. По мнению Касым-Жомарта Токаева, эта инициатива придаст новый импульс двустороннему и многостороннему сотрудничеству, передает корреспондент агентства Kazinform.
Президент Казахстана отметил, что лидеры двух стран провели важные и содержательные переговоры. Обменялись мнениями по международным и региональным вопросам.
— Позиции Астаны и Сеула по актуальным вопросам схожи. Обе страны заинтересованы в укреплении многостороннего взаимодействия. Мы договорились о дальнейшем развитии диалога Центральноазиатской пятерки и Кореи. Казахстан поддерживает концепцию Республики Корея: «K — Silk Road». В ходе сегодняшних переговоров по этому вопросу состоялся широкомасштабный разговор. Я поддерживаю предложение корейской стороны провести первый саммит в этом формате в следующем году в Сеуле. Эта инициатива придаст новый импульс двустороннему и многостороннему сотрудничеству, — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства подчеркнул, что сейчас, когда обе страны обеспокоены различными конфликтами в мире, растет необходимость разрешения любого конфликта путем диалога.
— Незыблемой основой должны стать Устав ООН и нормы международного права. При этом мы поделились мнением о совершенствовании подходов к обеспечению глобальной безопасности и мира. Укрепление всесторонних связей между Казахстаном и Кореей полностью отвечает интересам двух стран. Сегодняшний визит г-на Президента имеет особое значение. Надеемся, что этот визит придаст новый импульс развитию взаимоотношений, — подчеркнул Президент РК.