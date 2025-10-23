Первый саммит ЕС-Египет состоялся в Брюсселе

Как отметили в Европейской комиссии, саммит знаменует собой «важную веху в углублении отношений между ЕС и Египтом». Он основан на Соглашении об ассоциации и стратегическом и всеобъемлющем партнерстве.

— Партнерство между ЕС и Египтом стало крепче, чем когда-либо прежде. Наше общее видение сотрудничества и подлинного партнерства между Египтом, Европой и Средиземноморьем в целом становится реальностью. Сегодняшний день является свидетельством напряженной работы и преданности делу. Наш первый саммит ЕС-Египет и соглашения это прямой результат амбициозного стратегического и всеобъемлющего партнерства, которое мы подписали в прошлом году, это обеспечение новых инвестиций и конкретных возможностей для людей и бизнеса в Египте и Европе. Наш Средиземноморский пакт поддерживает этот дух. Мы предлагаем Египту и другим нашим южным соседям: давайте объединим усилия и будем работать вместе как партнеры, — заявила фон дер Ляйен.

Кроме того состоялось мероприятие высокого уровня под названием «Реализация стратегического и всеобъемлющего партнерства между ЕС и Египтом: ускорение стратегических инвестиций, промышленных преобразований и инноваций», которое собрало ведущих европейских и египетских политических и деловых лидеров, агентства по развитию, а также исследовательское и инновационное сообщество.

С марта 2024 года Евросоюз активизировал сотрудничество с Египтом, который рассматривается как стратегический партнер в ключевых областях.

