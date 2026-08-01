Первый прямой рейс из Измира встретили в Алматы

Открытие нового маршрута сопровождалось торжественной встречей, с угощением пассажиров национальными сладостями и традиционным приветствием воздушного судна водной аркой.

Фото: международный аэропорт Алматы

Рейсы по этому маршруту будут выполняться два раза в неделю в ночное время на воздушных судах типа Boeing 737. Согласно расписанию, вылеты из Алматы будут осуществляться по средам и субботам, из Измира — по вторникам и пятницам.

Пассажирам также будут доступны стыковочные рейсы по многочисленным внутренним и международным направлениям маршрутной сети SunExpress.

Фото: международный аэропорт Алматы

Как отметили в пресс-службе аэропорта, открытие нового маршрута станет важным шагом в расширении международной маршрутной сети воздушной гавани. Ожидается, что прямое авиасообщение будет способствовать развитию туристического потенциала, укреплению торгово-экономического сотрудничества, а также расширению деловых и культурных связей между Казахстаном и Турцией.

Ранее сообщалось о планах по запуску прямого авиасообщения между Алматы и Измиром.