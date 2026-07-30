Прямые рейсы между Алматы и Измиром запустят с 31 июля

С 31 июля турецкая авиакомпания SunExpress начнет выполнять регулярные прямые рейсы между Алматы и Измиром дважды в неделю, расширив авиасообщение Казахстана с Турцией, передает Kazinform со ссылкой на Министерством транспорта Казахстана.

Минтранспортом РК на постоянной основе ведется работа по расширению географии полетов и увеличению количества рейсов по действующим маршрутам.

— C 31 июля года на рынок авиаперевозок Казахстана заходит новый иностранный перевозчик из Турции — SunExpress. Авиакомпания начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы — Измир. Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (вторник, пятница) на воздушных судах типа Boeing 737, — сообщили в Министерстве.

Как отметили в Минтранспорте РК, открытие авиасообщения между Казахстаном и Турцией будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами.

Ранее сообщалось, что из Алматы и Астаны запустят дополнительные рейсы в Гуанчжоу.