Первый научный виварий по стандартам мирового уровня открыт в Казахстане

Он позволит проводить полный цикл доклинических исследований, что, по словам министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, выведет страну на новый уровень в сфере биомедицины.

В сообщении Правительства РК отмечается, что это позволит привлекать в страну международные инвестиции и производителей лекарств, которые ранее были вынуждены проводить тестирование препаратов за рубежом.

— Создание научного биотехнологического центра и вивария — очень важный шаг для позиционирования Казахстана как крупного научного, медицинского, фармакологического центра. Это первый в нашем регионе центр, который соответствует международным стандартам. Теперь у Казахстана есть уникальная возможность привлекать крупные фармкомпании и использовать нашу страну как большой центр клинических, доклинических испытаний, — отметил министр.

Ранее сообщалось, что ученые Казахстана приступают к следующему этапу тестирования лекарства от рака.