    11:26, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Первый Национальный доклад по оценке демографической ситуации подготовят в РК

    Бюро национальной статистики РК планирует расширить сотрудничество с Фондом ООН в области народонаселения по вопросам демографии, передает Kazinform со ссылкой на Бюро.

    демография
    Фото: Pexels

    Вопросы сотрудничества были обсуждены в ходе встречи со страновым директором ЮНФПА в Казахстане Чинве Огбонна. Стороны рассмотрели возможность совместного проведения социологического опроса в рамках подготовки Национального доклада по демографической ситуации в Казахстане.

    Результаты исследования предполагается использовать при разработке Первого Национального доклада по оценке демографической ситуации и Индекса демографической устойчивости регионов, который отражает способность населения к воспроизводству, сохранению структурного баланса и адаптации к социально экономическим и культурным изменениям в долгосрочной перспективе.

    ЮНФПА в Казахстане, в свою очередь, выразили готовность оказать поддержку в подготовке национальной команды из числа сотрудников Бюро и других государственных органов, занимающихся демографическим прогнозированием. В том числе планируется обучение по вопросам использования искусственного интеллекта и больших данных в демографическом анализе и прогнозировании, что позволит повысить точность расчетов и внедрять инновационные подходы в работе с данными.

    Руководитель Бюро Максат Турлубаев отметил, что расширение взаимодействия с ЮНФПА позволит укрепить аналитическую базу и повысить качество демографических прогнозов, которые являются основой для принятия долгосрочных управленческих решений.

    Агентство по стратегическому планированию и реформам и Фонд ООН в области народонаселения в рамках Форума, посвященного 105 летию статистики в Казахстане, подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает сотрудничество в сфере демографических данных, аналитической работы и выработки политики, основанной на данных.

    О том, как меняется демография Казахстана почему растет численность населения, но замедляется рождаемость читайте в аналитическом материале Kazinform.

    Нацбюро Демография Статистика
    Диана Калманбаева
    Автор
