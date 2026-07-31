Первый международный фестиваль «Маркаколь — жемчужина Востока» проходит в ВКО

В селе Урунхайка Маркакольского района ВКО проходит первый международный туристический фестиваль «Маркаколь — жемчужина Востока». В церемонии открытия принял участие аким области Нурымбет Сактаганов, передает Kazinform.

Глава региона Нурымбет Сактаганов отметил, что фестиваль призван способствовать развитию туризма, популяризации уникальной природы Маркаколя, его историко-культурного наследия и национальных традиций.

Фото: акимат ВКО

По его словам, после восстановления Маркакольского района по решению Президента в области активно развивается инфраструктура, строятся социальные объекты, ремонтируются дороги и реализуются проекты, направленные на повышение качества жизни населения.

Фото: акимат ВКО

Особое внимание, подчеркнул аким, уделяется развитию туристического и экономического потенциала района, привлечению инвестиций, поддержке предпринимательства и созданию новых рабочих мест.

Фото: акимат ВКО

Одним из перспективных проектов он назвал создание трансграничного туристического маршрута «Канас — Маркаколь» между Казахстаном и Китаем. Сейчас инициатива находится в стадии проработки. Ожидается, что реализация проекта позволит привлечь часть туристов, ежегодно посещающих китайское озеро Канас, и повысит инвестиционную привлекательность Маркаколя.

Фото: ВКО

Еще одним значимым событием этого года стало 50-летие Маркакольского государственного природного заповедника. Нурымбет Сактаганов поблагодарил сотрудников учреждения за вклад в сохранение экосистемы Южного Алтая и природного комплекса озера Маркаколь.

Фото: акимат ВКО

В рамках фестиваля прошли выставка, церемония награждения работников заповедника, фестиваль поэзии, айтыс акынов и научно-практическая конференция. Завершится праздничная программа концертом с участием известных казахстанских артистов.