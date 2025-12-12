Первый кибертурнир силовых структур Cyber Challenge Kazakhstan проходит в Астане

Турнир открылся панельной сессией, в ходе которой представители СГО РК, КНБ, Министерства обороны, МВД, Национальной гвардии, а также эксперты в области кибербезопасности обсудили ключевые вызовы, стоящие перед государственными структурами в цифровой среде. Участники затронули вопросы защиты критически важной инфраструктуры, противодействия целевым кибератакам, развития компетенций сотрудников силовых ведомств и внедрения современных технологий, включая системы искусственного интеллекта в сфере киберобороны. Отдельное внимание было уделено межведомственному взаимодействию и необходимости формирования единой профессиональной экосистемы для укрепления киберсуверенитета страны.

По данным организаторов, в турнире под девизом «Киберзащита — наша линия обороны» участвуют 10 команд, представляющие Службу государственной охраны, Комитет национальной безопасности, Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Национальную гвардию и АО «Государственная техническая служба».

Участникам предстоит выполнить задания двух этапов, включающие моделирование «взлома городской информационно-коммуникационной инфраструктуры», перехват радио, а также тесты на «вскрытие» аппаратной части ПК и другие практические упражнения. Итоги определяются по количеству набранных баллов.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

— Проведение сегодняшнего турнира является логичным шагом на этом пути. Cyber Challenge Kazakhstan — это не просто соревнование. Это площадка, где лучшие специалисты силовых структур демонстрируют свою готовность к реальным вызовам, где рождаются новые решения, оттачивается профессиональное мастерство и укрепляются межведомственные взаимодействия. Мы убеждены, что такие инициативы станут основой для формирования сильного профессионального сообщества и позволят выявить новые таланты, способные внести вклад в укрепление киберсуверенитета страны. Желаю всем участникам честной борьбы, уверенности, слаженной командной работы и ярких побед. Пусть первый киберчеллендж Казахстана станет началом будущей традиции и еще одним важным шагом в реализации стратегических задач, поставленных Главой государства, — сказал заместитель начальника Службы государственной охраны РК Константин Канцеров.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Организаторы подчеркнули, что турнир направлен на повышение уровня подготовки сотрудников силовых ведомств, развитие навыков выявления и предотвращения киберугроз, а также укрепление межведомственного взаимодействия в условиях растущих вызовов в цифровой сфере.

Напомним, по данным на ноябрь с начала года выявлено более 23 тысяч киберпреступлений. Рост киберпреступлений связан с влиянием искусственного интеллекта. В прошлом году в Казахстане было зарегистрировано более 22,5 тысячи случаев интернет-мошенничества.