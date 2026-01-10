Первый институт транспортных наук и технологий создается в Казахстане

В ведомстве отметили, что создание института осуществляется во исполнение поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, который неоднократно подчеркивал стратегическую значимость развития транспортно-логистического сектора и транзитного потенциала страны.

Институт транспортных наук и технологий станет профильным научным центром, деятельность которого будет направлена на разработку научно-технических основ развития транспортной системы, повышение эффективности транзита и логистики, внедрение инновационных материалов и технологий, а также повышение надежности и долговечности транспортной инфраструктуры.

Одним из приоритетных направлений работы института станет уточнение дорожно-климатического районирования территории Казахстана. Планируется переход от существующего деления на две зоны к более детализированной системе, учитывающей региональные особенности проектирования, строительства и эксплуатации транспортных объектов.

Председатель правления-пектор ALT университета имени М.Тынышпаева Меруерт Жармагамбетова отметила, что подписание Меморандума — значимая веха в развитии отечественной транспортной науки и событие общенационального масштаба.

Также на мероприятии президент Национальной академии наук РК при Президенте РК, академик Ахылбек Куришбаев отметил важность научного обеспечения задач, определенных Главой государства.

— Глава государства определил транспорт и логистику как стратегический приоритет страны. Для успешной реализации этих задач необходимо обеспечить отрасль современной наукой. Именно этой цели служит институт транспортных наук и технологий, — сказал Ахылбек Куришбаев.

Ранее сообщалось, что более 11 тысяч км дорог построят и отремонтируют в Казахстане в 2026 году.