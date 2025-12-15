Первый инклюзивный театр возводят в Талдыкоргане

Сегодня центр известен во всей области Жетысу, однако его история началась с простых самодельных тренажеров, изготовленных во дворе семьи Баялышбаевых.

Елдосу Баялышбаеву было 19 лет, когда тяжелая авария лишила его возможности ходить. Несколько месяцев неподвижности и годы ежедневных тренировок стали его личным путем к восстановлению.

Первые шаги он сделал на оборудовании, которое сконструировал его старший брат из труб, досок и металла. Эти самодельные тренажеры оказались эффективными, а преодоленный путь дал понимание: если помогло одному — поможет и другим. Так возникла идея создания центра реабилитации.

Фото: личный архив Елдоса Баялышбаева

Сегодня «Асар» — один из наиболее оснащенных центров региона. Здесь работают экзоскелет, современная физиотерапия, кинезотерапевтические комплексы. За годы реабилитацию прошли сотни людей, многие из пациентов впервые встали на ноги после травм.

Стоит также особо отметить, что более половины сотрудников центра — люди с особыми потребностями, которые когда-то сами были пациентами.

Сегодня новый этап в развитии центра связан с проектом инклюзивного театра, строительство которого началось в селе Отенай города Талдыкорган.

Инициатором создания культурной площадки стал директор спортивно-реабилитационного центра «Асар» Елдос Баялышбаев.

Фото: личный архив Елдоса Баялышбаева

Он вспоминает, что впервые осознал необходимость такой площадки в городе Текели, когда увидел незрячего музыканта, уверенно играющего на синтезаторе.

— Он не видел клавиш, но слышал мир глубже, чем многие из нас. Тогда я понял: талант не знает границ, — говорит Елдос Баялышбаев.

Позже, посещая строящееся здание театра, переданное под инклюзивный проект, он лично оценил будущие пространства, проверил доступность входов и выходов, и убедился, что объект сможет стать местом, где каждый будет чувствовать себя уверенно. По его словам, поддержка руководства области Жетысу стала ключевой для реализации проекта.

Фото: личный архив Елдоса Баялышбаева

По предложению Елдоса Баялышбаева в архитектурный проект включены подъемники, доступные гримерные, расширенные проходы, удобные зоны сцены и зала, а также специальные пространства для артистов с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата.

— Среди людей с инвалидностью — огромное количество талантов. Они должны быть видимыми. Искусство не знает ограничений, — отмечает он.

Фото: личный архив Елдоса Баялышбаева

Параллельно центр «Асар» продолжает ежедневную работу: автоволонтеры выполняют до 10 заявок в день, а выездные бригады помогают тем, кто временно не может приехать самостоятельно.

Ежедневно сюда приходят новые пациенты — на колясках, с костылями или просто в поисках надежды.

Фото: личный архив Елдоса Баялышбаева

Елдос Баялышбаев говорит, что не считает себя героем. Он просто делает свое дело — развивает социальные проекты, планирует открытие стационара, ставит задачу вывести центр на международный уровень.

Строительство инклюзивного театра стало очередным шагом в этом направлении. Его открытие позволит десяткам людей с особыми потребностями раскрывать свой творческий потенциал.

Фото: личный архив Елдоса Баялышбаева

