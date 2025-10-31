Фестиваль «Жігер» в Алматы объединил свыше тысячи участников с особыми потребностями

Мероприятие направлено на поддержку развития массового спорта, укрепление культуры инклюзии и вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в активную спортивную жизнь города.

Фото: акимат Алматы

В программе фестиваля состоялись соревнования по мини-футболу (ЦП), армрестлингу, бегу, плаванию, шахматам и тоғызқұмалақ.

Фото: акимат Алматы

В этом году в мероприятии приняли участие более 1000 человек — спортсмены из различных районов города, а также представители общественных и спортивных организаций.