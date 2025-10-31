Фестиваль «Жігер» в Алматы объединил свыше тысячи участников с особыми потребностями
В Алматы в спортивном комплексе Sadu Arena прошел фестиваль спорта «Жігер» для жителей города с особыми потребностями. Об этом сообщили в управлении спорта Алматы, передает агентство Kazinform.
Мероприятие направлено на поддержку развития массового спорта, укрепление культуры инклюзии и вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в активную спортивную жизнь города.
В программе фестиваля состоялись соревнования по мини-футболу (ЦП), армрестлингу, бегу, плаванию, шахматам и тоғызқұмалақ.
В этом году в мероприятии приняли участие более 1000 человек — спортсмены из различных районов города, а также представители общественных и спортивных организаций.
- Фестиваль «Жігер» демонстрирует, что спорт не имеет границ и способен объединять людей, независимо от их физических возможностей. Такие мероприятия укрепляют дух инклюзии и создают пространство, где каждый чувствует поддержку и уверенность, — отметил руководитель управления спорта Алматы Дархан Нурханулы.