    23:00, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Первый день консультаций по Украине в Абу-Даби завершился без заявлений сторон

    Первый день нового раунда трехсторонних консультаций между Украиной, Россией и США в Абу-Даби завершился без официальных заявлений, переговоры планируется продолжить, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: МИД ОАЭ

    Как сообщает Reuters, переговоры проходят при посредничестве Соединенных Штатов и рассчитаны на два дня. По данным агентства, встреча стала продолжением ранее начатого диалога и включала прямые контакты представителей Москвы и Киева.

    Глава украинской делегации Рустем Умеров охарактеризовал первый день консультаций как содержательный и продуктивный. По его словам, обсуждение было сосредоточено на практических шагах и конкретных решениях.

    — Работа была предметной и продуктивной, сосредоточенной на конкретных шагах и практических решениях, — написал Рустем Умеров в социальной сети X.

    Он также сообщил, что по итогам дня подготовит доклад для президента Украины Владимира Зеленского. Источник, знакомый с ходом консультаций, сообщил Reuters, что переговоры планируется продолжить в четверг.

    В Кремле ранее заявляли, что не планируют делать промежуточные комментарии по ходу переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ожидать официальных сообщений по итогам первого дня не следует.

    Переговоры в Абу-Даби проходят во второй раз. Первый раунд трехсторонних консультаций между Россией, Украиной и США состоялся в 23–24 января, и стал первыми публичными прямыми контактами сторон в таком формате.

