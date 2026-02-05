Первый день консультаций по Украине в Абу-Даби завершился без заявлений сторон

Как сообщает Reuters, переговоры проходят при посредничестве Соединенных Штатов и рассчитаны на два дня. По данным агентства, встреча стала продолжением ранее начатого диалога и включала прямые контакты представителей Москвы и Киева.

Глава украинской делегации Рустем Умеров охарактеризовал первый день консультаций как содержательный и продуктивный. По его словам, обсуждение было сосредоточено на практических шагах и конкретных решениях.

— Работа была предметной и продуктивной, сосредоточенной на конкретных шагах и практических решениях, — написал Рустем Умеров в социальной сети X.

After the trilateral meeting in Abu Dhabi, the negotiation process continued today in a working-group format.



Alongside me, the Ukrainian delegation included Kyrylo Budanov, Davyd Arakhamia, Serhii Kyslytsia, Andrii Hnatov, Vadym Skibitskyi, and Oleksandr Bevz.



Он также сообщил, что по итогам дня подготовит доклад для президента Украины Владимира Зеленского. Источник, знакомый с ходом консультаций, сообщил Reuters, что переговоры планируется продолжить в четверг.

В Кремле ранее заявляли, что не планируют делать промежуточные комментарии по ходу переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ожидать официальных сообщений по итогам первого дня не следует.

Переговоры в Абу-Даби проходят во второй раз. Первый раунд трехсторонних консультаций между Россией, Украиной и США состоялся в 23–24 января, и стал первыми публичными прямыми контактами сторон в таком формате.