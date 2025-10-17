Первый чемпионат JuniorSkills прошел в области Абай

Соревнование проходит на базе Аксуатского колледжа и объединяет учащихся 1–4 классов из 12 школ района. Дети демонстрируют свои способности по трем направлениям.

Фото: Управление образования области Абай

Чемпионат проводится в рамках Года рабочих профессий и направлен на развитие практических навыков, интереса к труду и раннюю профориентацию.

Победителей определят 17 октября. В дальнейшем JuniorSkills планируют проводить ежегодно на базе других колледжей региона.

Ранее сборная Казахстана завоевала 6 золотых медалей на Международном чемпионате TurkicSkills-2025.