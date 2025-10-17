РУ
    23:00, 16 Октябрь 2025 | GMT +5

    Первый чемпионат JuniorSkills прошел в области Абай

    В области Абай стартовал первый чемпионат профессионального мастерства среди младших школьников JuniorSkills — Abai 2025, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Управления образования области Абай.

    Фото: Управления образования области Абай

    Соревнование проходит на базе Аксуатского колледжа и объединяет учащихся 1–4 классов из 12 школ района. Дети демонстрируют свои способности по трем направлениям.

    Первый чемпионат JuniorSkills прошел в области Абай
    Фото: Управление образования области Абай

     

    Чемпионат проводится в рамках Года рабочих профессий и направлен на развитие практических навыков, интереса к труду и раннюю профориентацию.

    Победителей определят 17 октября. В дальнейшем JuniorSkills планируют проводить ежегодно на базе других колледжей региона.

    Ранее сборная Казахстана завоевала 6 золотых медалей на Международном чемпионате TurkicSkills-2025.

     

    Анастасия Палагутина
    Автор
