23:00, 16 Октябрь 2025 | GMT +5
Первый чемпионат JuniorSkills прошел в области Абай
В области Абай стартовал первый чемпионат профессионального мастерства среди младших школьников JuniorSkills — Abai 2025, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Управления образования области Абай.
Соревнование проходит на базе Аксуатского колледжа и объединяет учащихся 1–4 классов из 12 школ района. Дети демонстрируют свои способности по трем направлениям.
Чемпионат проводится в рамках Года рабочих профессий и направлен на развитие практических навыков, интереса к труду и раннюю профориентацию.
Победителей определят 17 октября. В дальнейшем JuniorSkills планируют проводить ежегодно на базе других колледжей региона.
