    09:25, 10 Октябрь 2025 | GMT +5

    Сборная Казахстана завоевала 6 золотых медалей на Международном чемпионате TurkicSkills-2025

    Завершился I Международный чемпионат профессионального мастерства TurkicSkills-2025. Сборная Казахстана стала абсолютным победителем, подтвердив своё лидерство в подготовке квалифицированных специалистов среди тюркских стран, передает Kazinform со ссылкой на Минпросвещения РК.

    Фото: Минпросвещения РК

    В копилке нашей страны — 6 золотых, 2 серебряные медали и 1 «Медальон отличия». Эта победа наглядно подтверждает успешную реализацию реформ, проводимых в рамках объявленного Главой государства Года рабочих профессий.

    На церемонии закрытия вице-министр просвещения Республики Казахстан Асылбек Ахметжанов отметил, что чемпионат TurkicSkills впервые был организован по инициативе Казахстана в столь масштабном формате среди организаций технического и профессионального образования тюркоязычных стран.

    — Чемпионат TurkicSkills — это важное событие, открывающее новый этап сотрудничества между организациями технического и профессионального образования тюркоязычных государств. Эти дни стали ярким примером дружбы, взаимопонимания и обмена опытом. Проведение чемпионата не только повысило международный авторитет нашей страны, но и будет способствовать дальнейшему повышению качества профессионального образования, — подчеркнул вице-министр.

    Фото: Минпросвещения РК

    Член Совета WorldSkills International Рэй Инглиш отметил высокий международный потенциал Казахстана.

    — Масштаб и качество проведения чемпионата TurkicSkills-2025 демонстрируют полную готовность Казахстана к организации мировых соревнований по профессиональному мастерству. Накопленный опыт создаёт прочные предпосылки для того, чтобы в будущем принимать чемпионаты уровня WorldSkills или WorldSkills Europe, — отметил он.

    Фото: Минпросвещения РК

    Чемпионат посетили свыше 5 тысяч человек, а между колледжами и предприятиями было заключено около 100 меморандумов о сотрудничестве. Он проходил в городе Актау с 4 по 9 октября и собрал около 70 студентов колледжей и молодых специалистов из Казахстана, Турции, Азербайджана, Венгрии, Узбекистана и Кыргызстана. Участники соревновались в 10 компетенциях, охватывающих направления инженерии, информационных технологий, производства, робототехники и сферы услуг.

    студенты
    Фото: Минпросвещения РК

     

    Теги:
    Минпросвещения РК Образование Техническое образование
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
