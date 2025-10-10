Сборная Казахстана завоевала 6 золотых медалей на Международном чемпионате TurkicSkills-2025

В копилке нашей страны — 6 золотых, 2 серебряные медали и 1 «Медальон отличия». Эта победа наглядно подтверждает успешную реализацию реформ, проводимых в рамках объявленного Главой государства Года рабочих профессий.

На церемонии закрытия вице-министр просвещения Республики Казахстан Асылбек Ахметжанов отметил, что чемпионат TurkicSkills впервые был организован по инициативе Казахстана в столь масштабном формате среди организаций технического и профессионального образования тюркоязычных стран.

— Чемпионат TurkicSkills — это важное событие, открывающее новый этап сотрудничества между организациями технического и профессионального образования тюркоязычных государств. Эти дни стали ярким примером дружбы, взаимопонимания и обмена опытом. Проведение чемпионата не только повысило международный авторитет нашей страны, но и будет способствовать дальнейшему повышению качества профессионального образования, — подчеркнул вице-министр.

Фото: Минпросвещения РК

Член Совета WorldSkills International Рэй Инглиш отметил высокий международный потенциал Казахстана.

— Масштаб и качество проведения чемпионата TurkicSkills-2025 демонстрируют полную готовность Казахстана к организации мировых соревнований по профессиональному мастерству. Накопленный опыт создаёт прочные предпосылки для того, чтобы в будущем принимать чемпионаты уровня WorldSkills или WorldSkills Europe, — отметил он.

Фото: Минпросвещения РК

Чемпионат посетили свыше 5 тысяч человек, а между колледжами и предприятиями было заключено около 100 меморандумов о сотрудничестве. Он проходил в городе Актау с 4 по 9 октября и собрал около 70 студентов колледжей и молодых специалистов из Казахстана, Турции, Азербайджана, Венгрии, Узбекистана и Кыргызстана. Участники соревновались в 10 компетенциях, охватывающих направления инженерии, информационных технологий, производства, робототехники и сферы услуг.