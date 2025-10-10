РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:11, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Первый бесплатный онлайн-сервис для отслеживания засухи запущен в Турции

    В Турции представлен первый бесплатный сервис, позволяющий в реальном времени отслеживать уровень засухи по всей стране, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Первый бесплатный онлайн-сервис для отслеживания засухи запущен в Турции
    Фото: hurriyet.com.tr

    Как оказалось, интерактивная карта, созданная компанией Alkazar в технопарке Стамбульского технического университета под руководством эксперта по микроклимату Гювена Фидана, охватывает данные с 1990 года и до сегодняшнего дня.

    Платформа позволяет выбрать любой город или район, просмотреть графики изменения засухи за последние 35 лет, а также оценить долгосрочные тенденции и распределение показателей.

    По словам эксперта, Турция все чаще сталкивается с нерегулярными осадками, снижением уровня подземных вод и рисками для сельского хозяйства. Он подчеркнул, что без своевременных мер в будущем страну ждут серьезные проблемы с водными ресурсами.

    Новый сервис предназначен как для специалистов в области аграрного сектора и водного хозяйства, так и для широкой общественности. Разработчики обещают, что в будущем платформа будет дополнена новыми функциями — более детальными климатическими параметрами и анализом состояния сельхозкультур.

    Ранее мы писали о том, что Турция привлекла более 1 млрд евро от Всемирного банка для модернизации ирригации.

    Теги:
    Турция Мировые новости Засуха
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Сейчас читают