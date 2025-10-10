Первый бесплатный онлайн-сервис для отслеживания засухи запущен в Турции

Как оказалось, интерактивная карта, созданная компанией Alkazar в технопарке Стамбульского технического университета под руководством эксперта по микроклимату Гювена Фидана, охватывает данные с 1990 года и до сегодняшнего дня.

Платформа позволяет выбрать любой город или район, просмотреть графики изменения засухи за последние 35 лет, а также оценить долгосрочные тенденции и распределение показателей.

По словам эксперта, Турция все чаще сталкивается с нерегулярными осадками, снижением уровня подземных вод и рисками для сельского хозяйства. Он подчеркнул, что без своевременных мер в будущем страну ждут серьезные проблемы с водными ресурсами.

Новый сервис предназначен как для специалистов в области аграрного сектора и водного хозяйства, так и для широкой общественности. Разработчики обещают, что в будущем платформа будет дополнена новыми функциями — более детальными климатическими параметрами и анализом состояния сельхозкультур.

Ранее мы писали о том, что Турция привлекла более 1 млрд евро от Всемирного банка для модернизации ирригации.