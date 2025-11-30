РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:37, 29 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Первый авиационный отряд МЧС Казахстана введен в эксплуатацию в области Улытау

    В области Улытау состоялось открытие первого авиационного отряда МЧС Казахстана и специализированного ангара для размещения и обслуживания авиационной техники, передает агентство Кazinform.

    Первый авиационный отряд МЧС Казахстана введен в эксплуатацию в области Улытау
    Фото: МЧС РК

    Как сообщили в пресс-службе МЧС, в церемонии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-лейтенант Чингис Аринов, аким области Улытау Дастан Рыспеков, а также председатель правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Нурахмет Нуриев.

    Первый авиационный отряд МЧС Казахстана введен в эксплуатацию в области Улытау
    Фото: МЧС РК
    Первый авиационный отряд МЧС Казахстана введен в эксплуатацию в области Улытау
    Фото: МЧС РК

    Реализация проекта обеспечена при поддержке Главы государства. В 2024 году МЧС пополнило авиационный парк шестью вертолетами и тремя самолетами.

    Первый авиационный отряд МЧС Казахстана введен в эксплуатацию в области Улытау
    Фото: МЧС РК

    До конца года ожидается поступление еще одной единицы авиации, отметил глава МЧС. Эти меры направлены на создание 20 авиационных спасательных отрядов в регионах страны и повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации.

    Первый авиационный отряд МЧС Казахстана введен в эксплуатацию в области Улытау
    Фото: МЧС РК

    Новый ангар возведен в соответствии с современными требованиями для персонала и оснащен средствами проведения полного технического обслуживания воздушных судов.

    Чингис Аринов
    Фото: МЧС РК

    Улытау стал первым авиационным центром МЧС. Работа по созданию аналогичных объектов продолжается в 19 регионах.

    Первый авиационный отряд МЧС Казахстана введен в эксплуатацию в области Улытау
    Фото: МЧС РК

    Проект реализован без использования бюджетных средств - полностью за счёт спонсорской поддержки компании «Казахмыс», отметили в МЧС.

    Ранее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан напомнили о правилах эвакуации при пожаре в высотных зданиях.

    Теги:
    МЧС Авиация Улытауская область Спасатели Чингис Аринов
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают