Первый авиационный отряд МЧС Казахстана введен в эксплуатацию в области Улытау

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в церемонии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-лейтенант Чингис Аринов, аким области Улытау Дастан Рыспеков, а также председатель правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Нурахмет Нуриев.

Фото: МЧС РК

Фото: МЧС РК

Реализация проекта обеспечена при поддержке Главы государства. В 2024 году МЧС пополнило авиационный парк шестью вертолетами и тремя самолетами.

Фото: МЧС РК

До конца года ожидается поступление еще одной единицы авиации, отметил глава МЧС. Эти меры направлены на создание 20 авиационных спасательных отрядов в регионах страны и повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации.

Фото: МЧС РК

Новый ангар возведен в соответствии с современными требованиями для персонала и оснащен средствами проведения полного технического обслуживания воздушных судов.

Фото: МЧС РК

Улытау стал первым авиационным центром МЧС. Работа по созданию аналогичных объектов продолжается в 19 регионах.

Фото: МЧС РК

Проект реализован без использования бюджетных средств - полностью за счёт спонсорской поддержки компании «Казахмыс», отметили в МЧС.

