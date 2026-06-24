Первый агроэкохаб создают в Костанайской области в рамках «Таза Қазақстан»

В Костанае запустили агроэкохаб, который станет одной из площадок для экологического просвещения, развития культуры раздельного сбора отходов и сохранения биоразнообразия, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как рассказал руководитель общественного фонда «Экологический клуб Neco» Наурызбек Бирмагамбетов, проект напрямую связан с задачами «Таза Қазақстан».

— Там есть несколько направлений, которым соответствует наш проект. Это создание инфраструктуры для раздельного сбора отходов, озеленение территорий и взаимодействие с неправительственным сектором. Мы хотим, чтобы эта площадка стала примером того, как экологические инициативы могут работать на практике, — отметил он.

Первая теплица будет посвящена биоразнообразию растений. На грядках будут выращивать фацелию, эспарцет, зверобой, пустырник и другие культуры, полезные для насекомых-опылителей. Скоро здесь зацветет 100 видов таких растений.

Фото: Экологический клуб «Neco»

— Мы хотим показать детям, молодежи, пчеловодам и сельхозпроизводителям, какие растения существуют, чем они полезны и какую продукцию можно получить в результате их выращивания. Под каждым растением будет размещена информационная табличка с описанием и примерами его применения, — рассказал спикер.

К реализации проекта привлечены Управление общественного развития, Управление природных ресурсов, Департамент экологии, Управление сельского хозяйства, Управление предпринимательства и отдел внутренней политики. Также участие принимают волонтеры, бойцы отряда «Жасыл ел» и студенты профильных специальностей. В дальнейшем к работе планируют привлекать школьников и молодежь.

Фото: Экологический клуб «Neco»

В перспективе на базе трех теплиц, которые были предоставлены компанией «Тазалык-2012», появятся площадки для выращивания овощей органическим способом, компостирования растительных отходов, а также зоны раздельного сбора и переработки вторсырья.

Фото: Экологический клуб «Neco»

— Насколько мне известно, подобных агроэкохабов сегодня нет ни в Казахстане, ни в других странах Евразии. Эта идея появилась несколько лет назад, и сейчас у нас появилась возможность воплотить ее в жизнь, — отметил организатор.

Фото: Экологический клуб «Neco»

Планируется, что агроэкохаб станет центром экопросвещения и практического внедрения принципов программы «Таза Қазақстан».

Проект реализуется при финансовой поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан в рамках государственного гранта. Оператор гранта — Центр поддержки гражданских инициатив.