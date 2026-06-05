Экология через практику: в Костанае открыли ресайклинг-мастерскую и установили отели для насекомых

В Костанае ко Дню эколога прошел ряд экологических мероприятий, направленных на развитие культуры бережного отношения к природе и популяризацию раздельного сбора отходов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Центральной площадкой праздника стала школа № 19, где по инициативе ОФ «Экологический клуб Neco» и отдела внутренней политики акимата Костаная открыли первую в области ресайклинг-мастерскую и первый велошредер. Проект реализован в рамках программы «Таза Қазақстан».

Фото: ОФ «Экологический клуб Neco»

Как отметили организаторы, проект развивается поэтапно и охватывает школы по всей области. В прошлом году в образовательных учреждениях установили более 40 контейнеров для сбора пластика, а в этом году открыли ресайклинг-мастерскую с велошредером для переработки отходов. Планируется приобрести дополнительное оборудование, чтобы выстроить полный цикл переработки.

Заместитель акима Костанайской области Берик Танжариков отметил, что подобные инициативы соответствуют задачам программы «Таза Қазақстан» и помогают формировать экологическую культуру у подрастающего поколения.

— Экологическая ответственность должна формироваться с детства, и такие проекты помогают воспитывать бережное отношение к окружающей среде через реальные дела, — подчеркнул он.

В свою очередь руководитель фонда Наурызбек Бирмагамбетов отметил, что главная задача проекта — показать детям и молодежи практические способы заботы о природе.

— Наша задача — не ограничиваться теорией, а показать детям и молодежи реальные способы заботы об окружающей среде. Так формируется экологическая культура и ответственное отношение к природе, — подчеркнул Наурызбек Бирмагамбетов.

Кроме того, образовательное учреждение получило сертификат на 300 тысяч тенге за победу в конкурсе экологических проектов. Лучшим признали исследование по созданию альтернативы пескосоляной смеси для зимнего содержания дорог. Автор проекта, 17-летний ученик Максим Жетписбаев, предложил использовать смесь песка и измельченных листьев — она менее вредна для окружающей среды, животных и инженерных коммуникаций.

Фото: ОФ «Экологический клуб Neco»

Площадка данной школы была выбрана не случайно — директор учреждения Анар Кабдулинова отметила, что они уже несколько лет последовательно развивает экологическое направление.

— Ученики занимаются исследовательскими проектами, выращивают микрозелень и овощи, участвуют в международных программах и изучают экологические проблемы, — рассказала Анар Кабдулинова.

Также в школе организовали выставку скворечников и домиков для насекомых, изготовленных школьниками и жителями региона. Авторы лучших работ были награждены грамотами и памятными призами.

После завершения мероприятий в школе экологическая акция продолжилась в Центральном парке. Здесь фонд совместно с управлением общественного развития области организовали установку домиков для насекомых в рамках программы «Таза Қазақстан».

Фото: газета “Қостанай таңы”

По словам Наурызбека Бирмагамбетова, в городах и районах Костанайской области одновременно устанавливают более 100 таких домиков.

— Во всем мире домики для насекомых являются известной экологической практикой. Но такого масштаба, когда одновременно подключается целый регион, еще не было. Мы хотим показать, что забота о биоразнообразии может объединять людей вокруг одной важной идеи, — отметил он.

Фото: ОФ «Экологический клуб Neco»

Домики предназначены для шмелей, божьих коровок и других полезных насекомых, которые участвуют в опылении растений и помогают бороться с вредителями.