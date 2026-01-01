Первыми 2026 год встретили в Австралии и Новой Зеландии

Как пишет издание, в австралийском Сиднее сотни тысяч человек собрались посмотреть на грандиозный новогодний фейерверк. Его предварила минута молчания в память об убитых на сиднейском пляже Бонди 14 декабря, во время празднования еврейского праздника Хануки.

Впечатляющие световые шоу запланированы и в крупных городах Азии, таких как Бангкок и Сингапур.

Новый год идет по планете с запада на восток. После европейцев его встретят жители Западного полушария, так, на знаменитом бразильском пляже Копакабана ожидается около двух миллионов человек.

В Нью-Йорке знаменитый спуск хрустального шара на Таймс-сквер будет проходить по-особому: в 2026 году отмечается 250-летие подписания Декларации о независимости США, поэтому знаменитый шар спустят дважды, при этом он будет сиять цветами национального флага. В Германии в этом году ожидаются масштабные празднования у Бранденбургских ворот в Берлине, в порту Гамбурга и в Мюнхене.

