Астана встречает Новый год масштабным концертом под открытым небом

На главной сцене столицы выступают популярные казахстанские артисты, звезды эстрады и творческие коллективы. Концерт уже собрал тысячи горожан и гостей города, которые встречают Новый год в атмосфере праздника и единения.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

В рамках концертной программы на сцену вышли Сакен Майгазиев, Серик Ибрагимов, Маржан Арапбаева, Зарина Омарова, группы «Байтерек», Melomen и Decima, а также дуэты и трио «Шабыт», «Әдемі-ай», «Нурлан мен Мурат».

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Перед зрителями также выступают Жандос Айдынулы, Акбота Керимбекова, Казбек Курайыш, Берик Ержанов, Бауржан Исаев, Айзат Карабекова, Султан Ахмет, Гульсим Мырзабекова, Еркеш Хасен, Кымбат Жамбылбек, Жубаныш Жексен и другие исполнители.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Кульминацией праздничного вечера станут новогодняя программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, исполнение Государственного гимна Республики Казахстан и новогоднее поздравление Президента страны.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

После полуночи концертная программа продолжится праздничным музыкальным блоком.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Для создания особой праздничной атмосферы на площадке работают аниматоры, а сама площадь «Қазақ елі» украшена новогодней иллюминацией.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Праздничное мероприятие направлено на укрепление культурных традиций и объединение жителей столицы в преддверии наступления Нового года.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

О том, каким был 2025-й год в культурной сфере Казахстана можете прочитать в материале корреспондента Kazinform по ссылке.