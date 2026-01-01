Астана встречает Новый год масштабным концертом под открытым небом
В столице Казахстана в эти минуты проходят праздничные мероприятия, приуроченные к встрече Нового 2026 года. На площади «Қазақ елі» с 21:00 развернулась масштабная культурно-развлекательная программа, передает Kazinform.
На главной сцене столицы выступают популярные казахстанские артисты, звезды эстрады и творческие коллективы. Концерт уже собрал тысячи горожан и гостей города, которые встречают Новый год в атмосфере праздника и единения.
В рамках концертной программы на сцену вышли Сакен Майгазиев, Серик Ибрагимов, Маржан Арапбаева, Зарина Омарова, группы «Байтерек», Melomen и Decima, а также дуэты и трио «Шабыт», «Әдемі-ай», «Нурлан мен Мурат».
Перед зрителями также выступают Жандос Айдынулы, Акбота Керимбекова, Казбек Курайыш, Берик Ержанов, Бауржан Исаев, Айзат Карабекова, Султан Ахмет, Гульсим Мырзабекова, Еркеш Хасен, Кымбат Жамбылбек, Жубаныш Жексен и другие исполнители.
Кульминацией праздничного вечера станут новогодняя программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, исполнение Государственного гимна Республики Казахстан и новогоднее поздравление Президента страны.
После полуночи концертная программа продолжится праздничным музыкальным блоком.
Для создания особой праздничной атмосферы на площадке работают аниматоры, а сама площадь «Қазақ елі» украшена новогодней иллюминацией.
Праздничное мероприятие направлено на укрепление культурных традиций и объединение жителей столицы в преддверии наступления Нового года.
О том, каким был 2025-й год в культурной сфере Казахстана можете прочитать в материале корреспондента Kazinform по ссылке.