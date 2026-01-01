РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:33, 31 Декабрь 2025 | GMT +5

    Астана встречает Новый год масштабным концертом под открытым небом

    В столице Казахстана в эти минуты проходят праздничные мероприятия, приуроченные к встрече Нового 2026 года. На площади «Қазақ елі» с 21:00 развернулась масштабная культурно-развлекательная программа, передает Kazinform. 

    Астана встречает Новый год масштабным концертом под открытым небом
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    На главной сцене столицы выступают популярные казахстанские артисты, звезды эстрады и творческие коллективы. Концерт уже собрал тысячи горожан и гостей города, которые встречают Новый год в атмосфере праздника и единения.

    Астана встречает Новый год масштабным концертом под открытым небом
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    В рамках концертной программы на сцену вышли Сакен Майгазиев, Серик Ибрагимов, Маржан Арапбаева, Зарина Омарова, группы «Байтерек», Melomen и Decima, а также дуэты и трио «Шабыт», «Әдемі-ай», «Нурлан мен Мурат».

    Астана встречает Новый год масштабным концертом под открытым небом
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Перед зрителями также выступают Жандос Айдынулы, Акбота Керимбекова, Казбек Курайыш, Берик Ержанов, Бауржан Исаев, Айзат Карабекова, Султан Ахмет, Гульсим Мырзабекова, Еркеш Хасен, Кымбат Жамбылбек, Жубаныш Жексен и другие исполнители.

    Астана встречает Новый год масштабным концертом под открытым небом
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Кульминацией праздничного вечера станут новогодняя программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, исполнение Государственного гимна Республики Казахстан и новогоднее поздравление Президента страны.

    Астана встречает Новый год масштабным концертом под открытым небом
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    После полуночи концертная программа продолжится праздничным музыкальным блоком.

    Астана встречает Новый год масштабным концертом под открытым небом
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Для создания особой праздничной атмосферы на площадке работают аниматоры, а сама площадь «Қазақ елі» украшена новогодней иллюминацией.

    Астана встречает Новый год масштабным концертом под открытым небом
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Праздничное мероприятие направлено на укрепление культурных традиций и объединение жителей столицы в преддверии наступления Нового года.

    Астана встречает Новый год масштабным концертом под открытым небом
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    О том, каким был 2025-й год в культурной сфере Казахстана можете прочитать в материале корреспондента Kazinform по ссылке.

    Астаналықтар 2026 жылды қалай қарсы алды
    Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform
    Теги:
    Культура Праздник Астана Новый год
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают