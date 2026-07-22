Первые саженцы заложены: как в Казахстане восстанавливают знаменитый апорт

Возрождение знаменитого казахстанского сорта яблок апорт выходит на новый этап. Ученые создают питомники и расширяют площади посадок, чтобы восстановить производство уникального сорта и обеспечить садоводов качественным посадочным материалом, передает корреспондент Kazinform.

Проект поддерживается Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и научными учреждениями страны.

По словам председателя правления Казахского научно-исследовательского института им. Ж.Жиембаева Бахытжана Дуйсембекова, восстановление апорта является одним из приоритетных направлений работы ученых.

— Когда Глава государства был в Риме, был презентован наш апорт, который находится на стадии под угрозой исчезновения. Его восстановлению сейчас уделяется большое внимание ученых, — рассказал Бахытжан Дуйсембеков.

Он отметил, что первые практические шаги по сохранению сорта были сделаны в 2015 году.

— В 2015 году были посажены первые 5 гектаров экологического сада под яблони сорта апорт. Сейчас принята программа по увеличению площадей до 100 гектаров, — сообщил он.

Следующим этапом станет создание специализированных питомников, которые позволят размножать посадочный материал и распространять его среди отечественных садоводов.

— Создание питомников позволит в дальнейшем размножить саженцы и распространять их нашим садоводам. Тогда мы можем вернуть апорту былую славу, который был известен во всем мире, — отметил руководитель института.

На сегодняшний день уже создан питомник площадью 10 гектаров. Двухлетние саженцы подготавливают для закладки новых садов.

— На 10 гектарах у нас уже есть двухлетние саженцы. В следующем году они уже будут готовы посадке в садах, — сказал Бахытжан Дуйсембеков.

Общий объем финансирования проектов в рамках программы превысил 5 млн долларов. На направление по восстановлению апорта предусмотрено около 500 млн тенге.

Ученые рассчитывают, что развитие питомников позволит в перспективе вырастить тысячи гектаров новых садов и вернуть казахстанскому апорту статус одного из самых узнаваемых сортов яблок.

Ранее сообщалось, что к 2027 году в Казахстане заложат еще 100 гектаров садов для возрождения легендарного апорта.