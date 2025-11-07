РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:35, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Первая женщина-спикер Палаты представителей США завершает политическую карьеру

    85-летняя демократка Нэнси Пелоси заявила о завершении политической карьеры в 2027 году, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC. 

    Нэнси Пелоси
    Фото: Getty Images

    Первая женщина, занимавшая в прошлом пост спикера Палаты представителей США, заявила, что не будет участвовать в выборах в Конгресс в 2026 году и уйдет в отставку после окончания своего срока полномочий в 2027 году.

    — С благодарностью в сердце и с нетерпением я жду своего последнего года работы в качестве вашего гордого представителя, — заявила Пелоси в видеообращении к своим избирателям.

    Срок полномочий 85-летней конгрессвумен заканчивается в начале января 2027 года.

    Политик проработала в Конгрессе 38 лет. Пелоси впервые была избрана от своего округа в Калифорнии в нижнюю палату Конгресса в 1987 году и стала первой женщиной, занявшей пост спикера Палаты представителей. Этот пост она занимала дважды: с 2007-го по 2011-й и с 2019-го по 2023-й годы.

    На пост депутата Палаты предствителей от Калифорнии она переизбиралась 20 раз. В последний раз — в 2024 году.

    Ранее сообщалось о том, что в двух палатах Конгресса инициированы законопроекты об отмене поправки «Джексона — Вэника».  

    Теги:
    В мире Политика Мировые новости США
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают