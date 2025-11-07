Первая женщина-спикер Палаты представителей США завершает политическую карьеру

Первая женщина, занимавшая в прошлом пост спикера Палаты представителей США, заявила, что не будет участвовать в выборах в Конгресс в 2026 году и уйдет в отставку после окончания своего срока полномочий в 2027 году.

— С благодарностью в сердце и с нетерпением я жду своего последнего года работы в качестве вашего гордого представителя, — заявила Пелоси в видеообращении к своим избирателям.

Срок полномочий 85-летней конгрессвумен заканчивается в начале января 2027 года.

Политик проработала в Конгрессе 38 лет. Пелоси впервые была избрана от своего округа в Калифорнии в нижнюю палату Конгресса в 1987 году и стала первой женщиной, занявшей пост спикера Палаты представителей. Этот пост она занимала дважды: с 2007-го по 2011-й и с 2019-го по 2023-й годы.

На пост депутата Палаты предствителей от Калифорнии она переизбиралась 20 раз. В последний раз — в 2024 году.

Ранее сообщалось о том, что в двух палатах Конгресса инициированы законопроекты об отмене поправки «Джексона — Вэника».