Первая в Казахстане крупнейшая ветростанция готова к фазе строительства

Поставщиком СНЭ определен французский производитель элементов питания и аккумуляторов SAFT – 100% дочерняя компания TotalEnergies. Первая в Казахстане система накопления энергии мощностью 600 МВт·ч призвана обеспечить бесперебойность энергоснабжения при снижении ветровой генерации.

В качестве подрядчика по проектированию, снабжению и строительству выбран международный консорциум с участием казахстанского партнера, в состав которого входят Shanghai Institute of Mechanical and Electrical Engineering Co. Ltd, Shanghai Electric Group Co. Ltd и ТОО «GCD Partner». Начало строительных работ ожидается в марте 2026 г.

Фото: TotalEnergies

- Мы быстро продвигаемся к стадии строительства, демонстрируя нашу приверженность своевременной реализации этого флагманского проекта отрасли ВИЭ Казахстана, – отметил Оливье Жуни, вице-президент TotalEnergies. – Мы особенно гордимся синергией внутри TotalEnergies, внедряя передовое решение для хранения энергии от Saft. Система аккумуляторов обеспечит стабилизацию национальной энергосистемы, что является наглядной иллюстрацией того, как наша интегрированная мультиэнергетическая стратегия может приносить ощутимую пользу энергетической безопасности Казахстана.

Ранее уже были объявлены поставщики ветровых турбин для проекта.

ВЭС «Мирный» мощностью 1 ГВт с системой накопления энергии мощностью 600МВт·ч расположена в Жамбылской области. Проект реализуется совместным предприятием Aktas Energy, партнерами которого являются TotalEnergies (60%), АО «Самрук-Энерго» (20%) и АО «НК «КазМунайГаз» (20%). Ежегодная генерация станции составит около 4 млрд кВт·ч и позволит предотвратить выброс более 3 млн тонн CO2 в год, что станет существенным вкладом в достижение Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году.

TotalEnergies присутствует в Казахстане с 1993 года и является надежным партнером в энергетическом секторе. Компания участвует в разработке Кашаганского проекта и является оператором проектов возобновляемых источников энергии, а также представлена на отечественном рынке горюче-смазочных материалов и моторных масел.