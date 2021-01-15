Первая сессия облмаслихата седьмого созыва состоялась в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось первое заседание нового состава Туркестанского областного маслихата седьмого созыва. В работе сессии приняли участие аким области Умирзак Шукеев, члены областного акимата, председатель областной избирательной комиссии, руководители государственных органов, а также представители средств массовой информации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

На повестке дня народные избранники рассмотрели пять вопросов. Были избраны секретарь маслихата и представлены народные избранники, также утвердили членов постоянной комиссии.

По первому вопросу повестки дня об избрании секретаря Туркестанского областного маслихата седьмого созыва слово было предоставлено руководителю фракции партии «Nur Otan» Бейсену Тажибаеву. На эту должность была выдвинута и путем голосования утверждена кандидатура Кайрата Балабиева.

Как отметили в акимате, выборы в Мажилис Парламента РК и маслихаты всех уровней, состоявшиеся 10 января, прошли прозрачно и демократично. В целом, по области из 45 мандатов - 37 получила партия «Nur Otan», по 4 – партии «Ауыл» и «Ак жол». Впервые в состав областного маслихата, помимо партии «Nur Otan», были избраны представители партий «Ауыл» и «Ак жол». На заседании сессии 45 депутатам вручили депутатские значки и удостоверения. Депутатский состав был обновлен на 70%. Среди них 11 женщин и один молодой депутат в возрасте до 29 лет.

В состав депутатов седьмого созыва областного маслихата вошли предприниматели, представители сферы образования, здравоохранения, промышленности, неправительственных организаций, СМИ, сельского хозяйства, молодежи, а также многодетная мать.

Аким Туркестанской области, председатель областного филиала партии Умирзак Шукеев поздравил депутатов областного маслихата седьмого созыва.

«Уверен, избрание нового состава не только придаст мощный импульс для повышения экономической и гражданской активности жителей региона, но и позволит сделать еще один шаг в светлое будущее. В области проводится большая работа, но перед нами стоит задача по развитию социально-экономической ситуации в регионе, обеспечению социального благополучия наших граждан, повышению качества жизни и благосостояния населения. Нам необходимо систематически выполнять эти задачи. Еще раз поздравляю всех вас с избранием, желаю нашей стране процветания и благополучия, здоровья вам и успехов в дальнейшей трудовой деятельности», - сказал Умирзак Шукеев.

Стоит отметить, в Туркестанской области более 1 млн. 160 тыс. избирателей, обладающих правом голоса, смогли проголосовать на 911 избирательных участках.