Первая сделка зарегистрирована на казахстанско-китайской цифровой платформе торговли зерном

Казахстанский раздел на действующей цифровой платформе Китая по торговле зерном запущен в пилотном режиме, передает Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

Отечественное ТОО SN Trade Company договорилось о поставке пробной партии льна масличного объемом 200 тонн в адрес китайской компании Yihai (Changji) Oils& Grains Industries Co., Ltd.

Запуск онлайн-площадки стал продолжением переговоров о создании совместного цифрового механизма торговли агропродукцией, которые Продкорпорация вела с китайскими партнерами с 2025 года.

На минувшей неделе в рамках визита руководителя Государственного управления по продовольствию и стратегическим резервам КНР Лю Хуаньсиня в Астану АО «НК «Продкорпорация» и Координационный центр по торговле зерном при Государственном управлении по делам продовольствия и материальных резервов Китая (NAFRA) подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепил намерения сторон по развитию цифровой торговли зерновой и масличной продукцией между Казахстаном и Китаем.

В представительстве Продкорпорации в Пекине отметили, что пилотная сделка позволит протестировать работу сервиса для казахстанских пользователей, а также выявить и устранить технические недочеты.

На начальном этапе ассортимент платформы ориентирован преимущественно на зерновые и масличные культуры — подсолнечник, рапс, лен и сою. В дальнейшем перечень может расширяться в зависимости от спроса импортеров и экспортных возможностей отечественных поставщиков.

Торги предусматривают несколько форматов взаимодействия: открытые аукционы, сделки по договоренности сторон и реализацию продукции по фиксированной цене. Для обеспечения исполнения обязательств предусмотрен гарантийный взнос, финансовые расчёты между участниками предлагается проводить через платформу.

Китайская зерновая торговая площадка объединяет порядка 50 тыс. сельхозпредприятий КНР и работает более 20 лет. Подключение к ней казахстанских компаний открывает благоприятные перспективы наращивания агроэкспорта, а также способствует реализации поручения Главы государства по развитию цифровизации в секторе АПК.

— Наша главная задача в этом проекте — предоставить возможность казахстанским сельхозпроизводителям и трейдерам продавать продукцию онлайн, находить покупателей и расширять доступ к китайскому рынку, — отметил председатель правления АО «НК «Продкорпорация» Асылхан Джувашев.

Ранее сообщалось, что ввоз более 200 тонн зараженного зерна пресекли в Казахстане.