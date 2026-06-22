Первая платная парковка заработала в Таразе: сколько стоит стоянка
С сегодняшнего дня платной стала парковка торгово-развлекательного центра MART, передает корреспондент агентства Kazinform.
Шлагбаумы на территории ТРЦ установили заранее. Вместе с этим изменилась и схема движения на парковке. Некоторое время она работала в новом формате без оплаты, чтобы водители успели привыкнуть к правилам въезда и выезда.
С 22 июня парковка перешла на платный режим. Как сообщили на официальной странице ТРЦ MART, въезд и выезд теперь будут осуществляться автоматически — с помощью системы распознавания государственных регистрационных номерных знаков.
Первые 15 минут для посетителей остаются бесплатными. Далее стоимость составляет 100 тенге за каждый час. Если автомобиль находится на парковке более восьми часов, применяется суточный тариф — 5 000 тенге.
Оплатить парковку можно наличными через платежные терминалы, установленные в ТРЦ. Они расположены слева от главного входа, возле лифта № 1 в парковочной зоне и возле лифта № 2 на нулевом этаже.
Также доступна безналичная оплата через приложения Kaspi и Halyk Bank. Для этого нужно зайти в раздел платежей, найти ТРЦ MART, ввести государственный номер автомобиля и оплатить парковку.
Новость о переходе парковки ТРЦ MART на платный режим вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Часть горожан возмутилась решением торгового центра, пользователи начали сомневаться в его законности, предлагать бойкотировать и отказываться от посещения комплекса. Нередко горожане задавались вопросом — куда смотрит акимат.
Однако в акимате Тараза пояснили, что парковка находится на частной территории торгового центра, поэтому порядок ее работы и стоимость пользования определяет собственник. Разрешение на введение платного режима в акимате не выдается, а значит, повлиять на это решение или ценовую политику торгового центра местные исполнительные органы не могут.
Ранее сообщалось, что платные парковки Астаны перешли в собственность акимата. Платные парковки в Алматы могут стать бесплатными для жителей домов поблизости.