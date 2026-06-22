Первая платная парковка заработала в Таразе: сколько стоит стоянка

Шлагбаумы на территории ТРЦ установили заранее. Вместе с этим изменилась и схема движения на парковке. Некоторое время она работала в новом формате без оплаты, чтобы водители успели привыкнуть к правилам въезда и выезда.

С 22 июня парковка перешла на платный режим. Как сообщили на официальной странице ТРЦ MART, въезд и выезд теперь будут осуществляться автоматически — с помощью системы распознавания государственных регистрационных номерных знаков.

Фото: Instagram/mart_taraz

Первые 15 минут для посетителей остаются бесплатными. Далее стоимость составляет 100 тенге за каждый час. Если автомобиль находится на парковке более восьми часов, применяется суточный тариф — 5 000 тенге.

Оплатить парковку можно наличными через платежные терминалы, установленные в ТРЦ. Они расположены слева от главного входа, возле лифта № 1 в парковочной зоне и возле лифта № 2 на нулевом этаже.

Также доступна безналичная оплата через приложения Kaspi и Halyk Bank. Для этого нужно зайти в раздел платежей, найти ТРЦ MART, ввести государственный номер автомобиля и оплатить парковку.

Новость о переходе парковки ТРЦ MART на платный режим вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Часть горожан возмутилась решением торгового центра, пользователи начали сомневаться в его законности, предлагать бойкотировать и отказываться от посещения комплекса. Нередко горожане задавались вопросом — куда смотрит акимат.

Однако в акимате Тараза пояснили, что парковка находится на частной территории торгового центра, поэтому порядок ее работы и стоимость пользования определяет собственник. Разрешение на введение платного режима в акимате не выдается, а значит, повлиять на это решение или ценовую политику торгового центра местные исполнительные органы не могут.

Ранее сообщалось, что платные парковки Астаны перешли в собственность акимата. Платные парковки в Алматы могут стать бесплатными для жителей домов поблизости.