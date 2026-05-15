Платные парковки Астаны перешли в собственность акимата

Платные парковки Астаны окончательно перешли в собственность акимата. Об этом сообщил заместитель акима города Ерсин Отебаев в кулуарах совместного заседания палат Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Платные парковки, можно сказать, перешли. Передающая компания, которая безвозмездно передает нам, находилась на стадии реабилитации. Именно сегодня вступило решение суда о прекращении реабилитации. Также дополнительно подписано соглашение о передаче. Мы думаем на днях договор окончательно будет подписан, — сказал Отебаев.

Замакима также спросили о том, сколько денег в бюджет города будут приносить платные парковки.

— Сейчас трудно говорить, но ранее приносило вместе со штрафами более 5 млрд тенге с момента запуска, — ответил он.

Напомним, после передачи акимат планирует обновить систему платных парковок. В частности, предусмотрены новые льготы для отдельных категорий граждан, послабления для владельцев электромобилей, введение резидентских, абонементных и корпоративных тарифов, а также поэтапное расширение зон платной парковки в городе. При этом основные социальные парковки будут бесплатными, за исключением мест с высокой дорожной нагрузкой.