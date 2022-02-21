Первая круглогодичная ярмарка работает ежедневно в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая круглогодичная ярмарка, организованная акиматом города Нур-Султан совместно с АО «СПК-Астана», работает каждый день, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

На прилавках представлен большой ассортимент качественной продукции, в том числе: молочная и кисломолочная, мясная, овощная продукция, мясо и рыба.

В ярмарке участвуют предприниматели, фермеры и сельхозпроизводители Акмолинской области и соседних регионов.

Жители города и близлежащих населенных пунктов могут приобрести товары по сниженным на 10-20% ценам.

Также здесь предоставляются торговые площадки бесплатно до конца марта, далее будет действовать льготный тариф. Средства, поступившие от льготного тарифа, будут использованы для погашения коммунальных услуг помещения.

Для получения мест предприниматели могут обращаться в АО «СПК-Астана» по номеру телефона: 8 747 810 35 07 (с 10:00 до 17:00).

Ярмарка работает каждый день с 10:00 до 19:00 часов по адресу ул. Арнасай, 109.

Добраться до ярмарки можно на автобусных маршрутах № 10, 12, 51.