Первая казахстанская нефть была добыта на месторождении Карашунгул

Сегодня – День работников нефтегазового комплекса. Свой профессиональный праздник нефтяники отмечают в первое воскресенье сентября. В этом году исполнилось 125 лет с начала добычи нефти на казахской земле. Первая нефть Казахстана была добыта на месторождении Карашунгул, расположенном в Жылыойском районе Атырауской области, передает корреспондент агентство Kazinform.

Согласно историческим данным, в 1899 году из скважины №7 на Карашунгуле с глубины 42 метра начала фонтанировать нефть. В сутки добывалось 22-25 тонн «черного золота». Нефтью перевозилась на верблюдах до побережья Каспийского моря, где ее перегружали на корабли.

Фото: Центр исследования историко-культурного наследия Атырауской области

Сколько нефти содержится в месторождениях нашей страны?

В настоящее время в разных регионах Казахстана нефть добывается на 289 месторождениях. Запас нефти в этих месторождениях оценивается в 4,38 миллиарда тонн. Большая часть запасов нефти находится в месторождениях, расположенных в западных регионах.

При этом, большая часть «черного золота», цена за баррель которого на мировом рынке ежедневно меняется, добывается на территории Атырауской области. Сейчас такие крупные месторождения, как Тенгизское и Кашаганское, осваивается совместно с иностранными инвесторами. В Атырауской области запас «черного золота» составляет 3,2 миллиарда тонн. Это 73% всех запасов нефти нашей страны.

Следующий большой запас углеводородного сырья, названный нефтяным заливом, был найден в месторождениях Мангистауской области. Имеющийся здесь запас нефти оценивается в 0,56 миллиарда тонн. Считается, что в Актюбинской области имеются запасы нефти в 0,36 миллиарда тонн, в Кызылординской 0,12 миллиарда тонн. Запас нефти в месторождениях Западно-Казахстанской области – 0,09 миллиарда тонн. Доля других регионов в запасах нефти – 0,05 миллиарда тонн.

По информации пресс-службы АО «КазМунайГаз», за 6 месяцев текущего года объем добычи нефти и газового конденсата увеличился на 1,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 11 миллионов 989 тысяч тонн. Но на месторождении Тенгиз добыча нефти уменьшилась на 3,7%, ограничившись 2 миллионами 872 тысячами тонн. Это 126 тысяч баррелей в сутки. На этом месторождении объем добычи газа уменьшился на 4,2% и составил 1 миллиард 587 миллионов кубометров. Снижение показателей связано с тем, что в мае текущего года проводился капитальный ремонт на газопроводных объектах.

К 2030 году будет добываться 6,7 млрд кубометров газа в год

Наряду с нефтью, в нашей стране имеются большие запасы попутного газа. Более 85% газа добывается на трех месторождениях на западе страны. Два месторождения находятся в Атырауской области, одно - в Западно-Казахстанской.

По информации Министерства энергетики, в соответствии с Законом «О газе и газоснабжении» совместно с АО «НК «QazaqGaz» был сформирован прогнозный баланс по газу до 2030 года.

Более 85% добычи нефти обеспечивают проекты «Тенгиз» (27%), «Карачаганак» (38%) и «Кашаган» (20%). Например, в прошлом году добыча газа составила 59,063 миллиарда кубометров. В том числе на месторождении Тенгиз 16,009 миллиарда кубометров, на Караганаке - 22,385% миллиарда кубометров, на Кашагане - 11,856 миллиарда кубометров и 8,813 миллиарда кубометров - на других месторождениях.

В этом году планируется увеличить объем добычи газа до 60,456 миллиарда кубометров. До конца года план по добыче товарного газа составляет 28,054 миллиарда кубометров. Согласно прогнозному балансу газа, потребление в текущем году составит 20,9 миллиарда кубометров.

Объем добычи газа на отечественных месторождениях к 2030 году может резко увеличиться. В связи с этим, национальная компания «КазМунайГаз» разрабатывает газовую стратегию. Новой стратегией предусмотрено до 2030 года увеличить ежегодную добычу природного газа до 6,7 миллиарда кубометров, не считая освоения месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.

- В прошлом году сданы в промышленную эксплуатацию три новых месторождения. Это месторождения Южный Аксай, Восточный Урихтау и Рожков. Компания «КазМунайГаз» планирует в следующие 3-4 года начать добычу на месторождении Центральный Ориктау. Это около 1 миллиарда кумометров газа в год. В 2027 году будут сданы в эксплуатацию месторождения Западная Прорва и Каламкас. По прогнозу, объем добычи газа будет достигать 1,1 миллиарда кубометров в год. Совместно с международными компаниями изучаются 12 геологоразведочных проектов, а также ведется работа по доразведке действующих месторождений, – сообщила пресс-служба компании.

Например, на месторождении Южный Аксай извлекаемые запасы газа составляют 1,7 миллиарда кубометров. Здесь ежегодно добывается 100 миллионов кубометров газа. С апреля прошлого года на этом месторождении ведется промышленная добыча. В апреле-декабре добыто 36,512 миллиона кубометров, в январе-мае текущего года – 33,674 миллиона кубометров.

Месторождение Восточный Урихтау в Мугалжарском районе Актюбинской области было открыто в 2015 году. Запасы нефти здесь составляют 4,7 миллиона тонн. А запас растворенного в нефти газа – 2,5 миллиарда кубометров. В текущем году на этом месторождении планируется добыть 46 миллионов кубометров газа. Но специалисты говорят о том, что в сырье на этом месторождении содержится большое количество сероводорода, около 3,5 процента и выше. В связи с этим, это месторождение входит в число сложных проектов по добыче углеводородов.

Еще одно месторождение с большим запасом газа названо «Рожков». Здесь извлекаемый прогнозный запас газа составляет 26,9 миллиарда кубометров. В этом году планируется добыть 346 миллионов кубометров.

На месторождении Анабай в прошлом году было добыто 6,847 миллиона кубометров газа. До конца текущего года планируется добыть 28,5 миллиона кубометров.

Фото: Теңізшевройл

Направления экспорта нефти из Казахстана

Одно из звеньев добычи «черного золота» – транспортировка по трубопроводам. До обретения независимости казахстанская нефть транспортировалась только по маршруту Атырау-Самара. Сейчас есть несколько маршрутов доставки «черного золота» к потребителю. Один из них – трубопровод Тенгиз-Новороссийск, по которому транспортируется углеводородное сырье с месторождения Тенгиз до побережья Черного моря. Как сообщил генеральный директор АО «Каспийский трубопроводный консорциум», осуществляющего руководство, Николай Горбань, в прошлом году с территории Казахстана было транспортировано 56 миллионов 51 тысяча 967 тонн нефти.

- Самый большой объем нефти по этой трубопроводной сети был доставлен с территории Казахстана. Например, с месторождения Тенгиз в Атырауской области 27 миллионов 463 тысячи 81 тонна, с месторождения Кашаган 17 миллионов 897 тысяч 972 тонны нефти. Объем нефти, транспортированной с месторождения Карачаганак, расположенного в Западно-Казахстанской области – 9 миллионов 619 тысяч 452 тонны, – говорит Николай Горбань.

По его словам, по трубопроводу Тенгиз-Новороссийск с 2021 года по 1 января 2024 года на мировой рынок было экспортировано 888 миллионов 76 тысяч 899 тонн нефти. Теперь рассматривается возможность транспортировки по этому трубопроводу с казахстанских месторождений 72,5 миллиона тонн нефти в год. Была проведена подготовка к транспортировке по этому трубопроводу, проходящему по территории России, 83 миллионов тонн казахстанского углеводородного сырья ежегодно. В январе-июле текущего года по трубопроводу КТК было перекачано около 16 миллионов тонн нефти с месторождения Тенгиз. Углеводородное сырье было погружено на танкеры и отправлено потребителям.

Объем «черного золота», перекачанного по трубопроводу АО «КазТрансОйл», созданного в 1997 году, составляет 1 миллиард 128 миллионов тонн. Это показатель за 27 лет. За этот период общий объем грузооборота компании составил более 825 миллиардов тонно-километров. На территории страны было построено и заменено 2 347 километров участков и магистральных нефтепроводов, за эти годы компания уплатила более 500 миллиардов тенге налогов.

Сегодня АО «КазТрансОйл» владеет 5,4 тыс. километров диверсифицированной сети магистральных нефтепроводов. Компания транспортирует сырье на казахстанские нефтеперерабатывающие заводы и по 5 экспортным маршрутам – Атырау-Самара, Казахстан-Китай, закачка нефти в танкеры в порту Актау, перевалка в систему АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум» и загрузка в железнодорожные цистерны.

- За последние 27 лет национальный оператор магистральных нефтепроводов транспортировал около 40% отечественной продукции, 90% сырья, доставляемого на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. Со дня основания компании объем транспортировки нефти по трубопроводным сетям вырос в 2 раза. В 1997 году было транспортировано около 23 миллионов тонн нефти, сейчас этот показатель превысил 44 миллиона тонн. За 6 месяцев текущего года совокупный объем транспортировки «черного золота» и перевалки нефтепродуктов составил 23 миллиона 218 тысяч тонн. Это на 1 миллион 86 тысяч тонн или на 5% выше прошлогоднего показателя, – сообщила пресс-служба компании.

В последние году изучаются альтернативные маршруты транспортировки казахстанской нефти. Один из них – маршрут экспорта нефти по трубопроводу «Дружба» на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт в Германии. По информации пресс-службы Министерства энергетики, в прошлом году Правительство Германии обратилось к Казахстану с просьбой о поставках казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба» на нефтеперерабатывающий завод «РСК Raffinerie».

- В связи с этим, достигнута договоренность между казахстанской, германской и российской сторонами о транспортировке казахстанской нефти через систему «Транснефть». В рамках договоренности стороны решили ежегодно экспортировать до 102 миллионов тонн нефти на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт. В феврале прошлого года казахстанская нефть начала поступать на этот завод. К концу 2023 года по этому маршруту было экспортировано 993 тысячи тонн нефти. На текущий год «КазТрансОйл» и «Транснефть» заключили договор на транспортировку по этому маршруту 1,2 миллиона тонн нефти. В рамках договора в январе-мае было поставлено 520 тысяч тонн сырья, – сообщила пресс-служба Минэнерго.

Еще один выгодный путь экспорта казахстанской нефти на мировой рынок – маршрут Баку-Тбилиси-Джейхан. Чтобы поставлять нефть по этому маршруту, между АО «НК «КазМунайГаз» и компанией «SOCAR» заключено соглашение. В соответствии с ним, в рамках дополнительных маршрутов транзита через Азербайджан, достигнута договоренность по транспортировке нефти в объеме 1,5 миллиона тонн в год по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан. В результате, месячный объем перекачки нефти составил около 1 миллиона тонн.

Азербайджан выражает намерение увеличить объем принимаемой казахстанской нефти до 2,2 миллиона тонн. В рамках исполнения общего меморандума разработана дорожная карта «КазМунайГаз» и компании «SOCAR». Основная цель – увеличение объема транзита казахстанской нефти по территории Азербайджанской Республики.

Ранее сообщалось о том, что обсуждается вопрос дальнейшего освоения месторождений Кашаган и Карачаганак.