125 лет назад началась добыча казахстанской нефти

В 2024 году казахстанская нефтегазовая отрасль отмечает свое 125-летие. За это время казахстанская нефтегазовая промышленность выросла с нескольких скважин до крупнейшей индустрии, сделавшей Казахстан крупным геополитическим игроком, передает агентство Kazinform.

История казахстанской нефти

История казахстанской нефти началась в 1899 году. В Атырау начали разработку нефтескважины Карашунгул, где пробурили 17 скважин. Первые геологоразведочные работы начались в Искине в 1892 году, а уже в следующем году начались работы по разведочному бурению в Доссоре, Каратоне, Макате и Карашунгуле.

В журналах тех лет карашунгульская нефть описывается как «очень легкая нефть, прозрачная и обильная газами».

Мировую известность казахстанская нефть получила в 1911 году. На месторождении Доссор, разрабатываемое британскими предпринимателями, было найдено крупное месторождение. При этом доссорская нефть по химическому составу было лучше нефти Баку, нефтяной столицы Российской империи тех лет.

После этого к нефтедобыче Казахстана приступили компании в чьи облигации вкладывались инвесторы из Британии, Франции, Германии и Швейцарии. Компании «Западно-Уральское нефтяное общество», «Центрально-Урало-Каспийское общество», «Северо-Каспийская нефтяная кампания» приступили к разработке нефти.

Компания «Нобель», которая занималась разработками и добычей нефти Баку, в 1915 году получила первую нефть на месторождении Макат. К 1913-м на промыслах Эмбы работало около шести тысяч человек.

На рубеже 1914–1915 годов добыча нефти в Казахстане достигла 200 тысяч тонн, что сравнялось с объемами добычи в Баку тех лет.

Однако гражданская война приостановила развитие нефтяной промышленности Казахстана.

В середине 1920-х годов началась добыча нефти глубинными насосами и компрессорами. На промыслах Эмбы начали применять роторное вращательное бурение, способствовавшее увеличению глубины скважин и темпов буровых работ.

Во время Великой Отечественной войны казахстанская добыча выросла на 39%. При этом потребность в топливе во время войны послужила толчком для развития нефтедобывающей отрасли.

Эра независимости

В 1992 году Казахстан вместе с Россией и Оманом учредили Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) для транспортировки нефти с Тенгизского месторождения к черноморскому порту Новороссийск. Это решение стало важным шагом на пути к международной интеграции нефтяной отрасли республики.

В том же году Казахстан подписал соглашение с итальянской компанией Agip и британской British Gas о разработке нефтегазоконденсатного месторождения Карачаганак, что продемонстрировало готовность страны привлекать иностранных инвесторов для разработки своих богатых ресурсов.

Следующие годы ознаменовались значительными шагами по укреплению позиций Казахстана на мировой энергетической арене. В 1993 году было подписано соглашение с американской компанией Chevron, которое получило название «контракт века». Важность этого соглашения заключалась в долгосрочном сотрудничестве на 40 лет, что стало символом доверия международных компаний к инвестиционному климату страны.

Также в 1993 году был создан Международный консорциум для проведения геологоразведочных работ на шельфе Каспийского моря. Участие таких мировых игроков, как British Petroleum, Total и Shell, подчеркивало значимость каспийских месторождений.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал в 1995 году Указ «О нефти», который имел силу закона и был направлен на привлечение иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор. Вскоре была создана Национальная нефтегазовая компания «Казахойл» и компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл». Начало приватизации в 1997 году означало новый этап для нефтяной промышленности, так как иностранные компании начали приобретать контрольные пакеты акций казахстанских предприятий.

С наступлением нового тысячелетия Казахстан продолжил активно развивать свою нефтяную инфраструктуру. В 2001 году началась закачка нефти в систему КТК, соединяющую Тенгиз с Новороссийском. Эта магистраль стала одним из основных экспортных путей для казахстанской нефти.

Важным открытием стало месторождение Кашаган в Северном Каспии в 2000 году, которое является одним из крупнейших в мире. К тому же, Казахстан создал банк качества нефти, позволяющий идентифицировать партии нефти на всех этапах транспортировки.

С 2002 года контроль за нефтегазовыми активами государства усилился благодаря созданию Национальной компании «КазМунайГаз». Это стало важным шагом на пути к обеспечению энергетической безопасности и защите экономических интересов страны.

К концу 2000-х Казахстан укрепил свои позиции на международной арене, завершив сделки по приобретению крупных активов, таких как Мангистаумунайгаз и Batumi Industrial Holdings, что обеспечило контроль над важными транспортными маршрутами.

В 2018 году была завершена модернизация трех крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Она началась в 2010 году и охватила Шымкентский, Атырауский и Павлодарский НПЗ. В результате модернизации производство бензина в Казахстане выросло на треть и восполнило дефицит на внутреннем рынке.