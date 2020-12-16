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Первая инаугурация Назарбаева и принятие Независимости: как освещались события

Автор:  
Еламан Турысбеков
16 Декабря 2020, 14:25
Первая инаугурация Назарбаева и принятие Независимости: как освещались события

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 16 – 17 декабря в Казахстане ежегодно отмечается главный государственный праздник – День Независимости. Закон «О независимости и суверенитете государства» был принят 16 декабря 1991 года Верховным Советом Казахской ССР. Как в этот день освещалось это событие в средствах массовых информации и как проходила первая инаугурация Первого Президента Нурсултана Назарбаева, вспомнили бывшие и нынешние корреспонденты МИА «Казинформ». В начале 90-х агентство называлось КазТАГ.

О моменте провозглашения независимости Казахстана нашему корреспонденту рассказала экс-руководитель корреспондентского бюро в Алматы Сара Мустафина.

«16 декабря 1991 года – очень важная историческая дата для нашей страны. Казахстан обрел независимость, стал новым государством на карте мира. Это сообщение мы с главным выпускающим Тамарой Георгиевной Толикиной вычитали и срочно отправили во все СМИ с волнением и еще непонятным ощущением от всего происходящего. Часа через три пришло заявление от Правительства Турции, которое первым признало суверенитет Казахстана. И эта новость под грифом «как сообщает КазТАГ» быстро распространилась по всему миру. Затем были и другие подобные официальные заявления от многих стран. И все, что происходило тогда в молодом государстве – формирование новой политики управления, создание своих структур и ведомств, назначения их первых руководителей и так далее – находило отражение в новостных лентах нашего агентства», - вспоминает Сара Мустафина.

Первая в истории Казахстана инаугурация президента Нурсултана Назарбаева проходила 10 декабря 1991 года. Свидетелями того дня стали фотокорреспонденты КазТАГ (ныне «Казинформ»).

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«Инаугурация проходила во дворце Ленина (ныне Дворец республики) в Алматы. Там было много журналистов и фотографов. В том числе и мы. Приглашали все СМИ, поэтому попасть на мероприятие было не сложно. Все проходило хорошо. Церемония длилась 1,5-2 часа. Президент улыбался, вел себя достойно. Был серьезным, когда ему аксакалы надевали чапан и вручили красивый пояс. У меня даже есть фотография», - говорит бывший фотограф агентства Анатолий Устиненко.

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На первой инаугурации поэт Шакир Абенов дал благословение (бата) Нурсултану Назарбаеву и надел чапан. Этот момент на цветную пленку запечатлел другой наш фотокорреспондент Александр Павский, который по сей день трудится в МИА «Казинформ».

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«От КазТАГа в тот день были три фотокорреспондента - Иосиф Львович Будневич, Анатолий Устиненко и я, - рассказывает Александр Павский. – Я тогда снимал это мероприятие на свою цветную пленку. После этого мероприятия мы все поехали в офис, проявляли пленки, подготовили фотографии тиражом для изданий, выбирали их и утверждали с руководством, а дальше уже черно-белые снимки были оперативно размножены и доставлены курьером во все газеты того времени. Они были опубликованы на первых полосах».


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