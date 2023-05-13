Перспективы сотрудничества Великобритании и Восточного Казахстана обсудили в регионе

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Восточно-Казахстанскую область с официальным визитом посетила Посол Его Величества Великобритании в Казахстане, госпожа Кэтрин Лич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата ВКО.

И.о. акима Восточно-Казахстанской области Алмасхан Сматлаев ознакомил госпожу Лич с деятельностью крупных предприятий региона, таких как УМЗ, Казцинк и ТМК. Именно здесь производят продукцию, в которой заинтересовано мировое промышленное сообщество. Более того, данные компании уже продемонстрировали возможности и перспективы международного сотрудничества.

Главным для британской стороны было изучить инвестиционный портфель, так как после выставки «Золото Великой степи», прошедшей в музее Фитцуильяма, Великобритания заинтересована в сотрудничестве в сферах туризма, горной металлургии, стороны готовы рассмотреть проекты «зелёных» и «умных» городов, возможностей образовательного обмена. На сегодняшний день у нас есть шесть проектов с Европейским банком реконструкции и развития, они успешно реализуются.

Госпожа Кэтрин Лич отметила, что британская сторона готовы рассмотреть весь пул инвестиционных проектов от гидроэнергетических ресурсов до металлургии, а также возможности сотрудничества с промышленными флагманами Восточного Казахстана.