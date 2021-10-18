Перспективы казахстанско-иранского сотрудничества обсудили в Тегеране

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ – По инициативе Посольства РК в Иране состоялся вебинар, посвященный достижениям Республики Казахстан за 30 лет независимости и развитию казахстанско-иранских отношений, с участием Института мировой экономики и политики РК при Фонде Нурсултана Назарбаева (ИМЭП) и Института политических и международных исследований (IPIS) при Министерстве иностранных дел Ирана, а также посольств Казахстана и Ирана, передает МИА «Казинформ».

Главными спикерами вебинара выступили посол РК в Иране А. Оразбай и директор ИМЭП Е. Салтыбаев, заместитель министра иностранных дел Ирана – Президент IPIS М. Шейхолеслами и посол Ирана в РК М. Сабер, экс-посол Ирана в РК М. Дамирчилу и экс-посол Ирана в Турции А. Бигдели, а также эксперты двух институтов.

Повестка вебинара, состоявшего из двух панельных сессий, включала вопросы развития Казахстана и его отношений с Исламской Республикой Иран, а также вопросы региональной безопасности и перспективы сотрудничества.

В качестве важнейшего достижения Казахстана был назван исторический вклад страны в укрепление глобальной безопасности за счет отказа от крупнейшего на тот момент арсенала ядерного оружия и закрытия Семипалатинского полигона на заре независимости.

Наряду с этим, была дана высокая оценка другим мирным инициативам Казахстана, инициированным Первым Президентом РК – Елбасы Н.А. Назарбаевым, в том числе о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и Съезда мировых и традиционных религий, предоставлении Астанинской площадки для разрешения Сирийского кризиса, создании Зоны свободной от ядерного оружия, переговорам в Алматы по Ядерной программе Ирана и многих других.

Эффективность принятых решений по социально-экономическому развитию Казахстана и успешное проведение реформ в стране были названы залогом сегодняшнего процветания Казахстана и его лидерства в центрально-азиатском регионе.

Высокие отзывы были даны реформам, проводимым на сегодняшний день Главой государства К.К. Токаевым.

Основополагающим фактором в развитии казахстанско-иранских отношений, вопреки всем вызовам, было названо отсутствие политических разногласий на высшем уровне между Ираном и Казахстаном со дня установления дипломатических отношений.

Участниками вебинара была подчеркнута важная роль обоих государств в обеспечении региональной безопасности, особенно в Каспийском регионе.

С учетом начала процедуры принятия Ирана в ШОС в качестве полноправного члена Организации, спикерами была отмечена необходимость выработки нового формата двустороннего сотрудничества двух стран, в том числе для предупреждения новых вызовов, связанных с событиями в Афганистане, с возрастающими угрозами терроризма и экстремизма.