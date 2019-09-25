+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 14 °С
USD 386.44 EUR 425.01
RUB 6.07 CNY 54.40
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Перспективы двустороннего сотрудничества обсудили президенты Казахстана и Польши

25 Сентября 2019 00:08
Поделиться:
Перспективы двустороннего сотрудничества обсудили президенты Казахстана и Польши

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – На полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Новости по теме

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский пригласили друг друга совершить взаимные визиты
Глава государства встретился с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Швейцарской Конфедерации Ули Маурером Президент принял участие в открытии Общих дебатов 74-й сессии Генассамблеи ООН

На встрече обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе по линии взаимодействия с Европейским Союзом.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в рамках сессий ГА ООН в Нью-Йорке казахстанско-польские встречи на высшем уровне стали доброй традицией. В качестве примера он привел знакомство Анджея Дуды с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в сентябре 2015 года, а также личное участие польского лидера в тематическом брифинге Совета Безопасности ООН с участием Елбасы в январе 2018 года.

Глава государства, выразив готовность к дальнейшему укреплению дружественных и взаимовыгодных отношений между Нур-Султаном и Варшавой, подчеркнул высокую динамику казахстанско-польских связей.

«В 2018 году двусторонний товарооборот между нашими странами составил 1,2 млрд долларов. Более 100 польских компаний активно работают в Казахстане. Существенный вклад в развитие наших отношений внесла отмена Казахстаном визового режима для польских граждан, а также запуск прямого авиасообщения между Нур-Султаном и Варшавой в 2017 году», - сказал Касым-Жомарт Токаев.



Кроме того, Глава государства сообщил Анджею Дуде о создании в Казахстане Национального совета общественного доверия, аналогичная которому структура также функционирует в Польше под руководством Президента.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Президент Казахстана, Польша, 74-я Генассамблея ООН,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив