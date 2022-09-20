Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика
Перспективные инвестпроекты на сумму более $6,5 млрд представил Алихан Смаилов в ОАЭ
20 Сентября 2022, 15:26

Перспективные инвестпроекты на сумму более $6,5 млрд представил Алихан Смаилов в ОАЭ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ходе официального визита в Объединенные Арабские Эмираты Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с заместителем Премьер-Министра – Министром Администрации Президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Алихан Смаилов отметил, что между Казахстаном и ОАЭ налажен конструктивный политический диалог и достигнут образцовый уровень двустороннего сотрудничества, чему способствуют регулярные контакты на самом высоком уровне.


«Объединенные Арабские Эмираты – основной торгово-экономический партнер Казахстана в регионе. Эмираты сохраняют лидирующую позицию среди арабских стран по товарообороту с нашей страной», - подчеркнул Премьер-Министр.

Так, по итогам 2021 года взаимный товарооборот составил $709 млн с увеличением почти на 50 % по сравнению с предыдущим годом.

«Это впечатляющий результат, но при этом мы можем приложить совместные усилия по дальнейшему расширению номенклатуры взаимной торговли», - сказал Алихан Смаилов.


Он также отметил, что в последние годы наблюдается последовательный рост притока инвестиций из ОАЭ в Казахстан. По итогам прошлого года этот показатель вырос на 43 % и достиг $250 млн. Динамичный тренд сохраняется и в текущем году.

«Мы видим значительный потенциал для наращивания и углубления инвестиционного сотрудничества в таких отраслях, как горно-металлургический комплекс, сельское хозяйство, нефтехимия, энергетика, геология. Данные сферы соответствуют нашим стратегическим приоритетам», - подчеркнул Алихан Смаилов.


В этой связи на рассмотрение шейху Мансуру бен Заиду Аль Нахаяну был передан перечень перспективных инвестиционных проектов на общую сумму более $6,5 млрд. При этом Алихан Смаилов акцентировал внимание собеседника на пяти наиболее крупных проектах в промышленности, энергетике, банковском секторе и сельском хозяйстве, в том числе по созданию совместного венчурного фонда, строительству сахарного завода и запуску производства кальцинированной соды.

«Правительство Казахстана настроено на углубление и укрепление взаимовыгодного сотрудничества с ОАЭ по всем направлениям», - заключил Алихан Смаилов.

По итогам встречи подписан ряд двусторонних межведомственных документов в сферах экологии, торговли, культуры и образования.

В свою очередь шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян подчеркнул особую значимость проходящего визита для укрепления и расширения сотрудничества между странами.


Он отметил, что Казахстан является одним из ведущих партнеров ОАЭ в Центрально-Азиатском регионе и выразил заинтересованность в реализации совместных проектов в банковской сфере и сельском хозяйстве, в том числе по производству сахара и молочной продукции.

Шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян выразил надежду, что нынешний визит главы казахстанского Правительства будет способствовать продвижению отношений между странами на более высокий уровень.


Фото: primeminister.kz





Новости по теме
Новую Стратегию партнерства обсудил Алихан Смаилов с членами Совета директоров АБР
Больше всего население Центральной Азии беспокоит рост инфляции – опрос
Азиатская модель сотрудничества: роль Казахстана в укреплении мира
Читайте также
Новую Стратегию партнерства обсудил Алихан Смаилов с членами Совета директоров АБР
Больше всего население Центральной Азии беспокоит рост инфляции – опрос
Доход 20 млн человек в Центральной Азии ниже $6,8 в день
Пассажирские вагоны начнут собирать в СКО
Ерлан Акбаров назначен председателем Комитета геологии РК
Китайские автобренды намерены открыть заводы в Казахстане
Годовая инфляция ускорилась в сентябре в 20 регионах страны - Нацбанк РК
Производство свежей рыбы в РК растёт, но выпуск консервированной - падает
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив