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    23:00, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Перспективы развития Middle Corridor обсудили в Брюсселе

    Перспективы развития Middle Corridor обсудили в Брюсселе
    Фото: кадр из видео

    В посольстве Туркменистана в Бельгии состоялась встреча европейских экспертов с начальником управления внешнеэкономических связей и логистики агентства «Туркмендениздерьяеллары» («Морские и речные пути Туркменистана») Шатлыком Гарабеговом и послом Сапаром Пальвановым, передает собственный корреспондент Kazinform.

    В ходе встречи представители Туркменистана рассказали европейским экспертам о перспективах транспортного маршрута «Срединный коридор» (Middle corridor).

    Ш.Гарабеков провел презентацию морского порта Туркменбаши, рассказал о коммерческих планах морской гавани.

    Эксперты Евросоюза и представители Туркменистана совместно обсудили и были едины в мнении, что «Срединный коридор» является весьма востребованным и актуальным маршрутом между Европой и Азией.

    Кроме того, Ш.Гарабеков рассказал о сотрудничестве Туркменистана и Казахстана.

    Теги:
    Международная деятельность РК Средний коридор Евросоюз Логистика Сотрудничество Транспорт Европа Международная деятельность Бельгия Видео Туркменистан
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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