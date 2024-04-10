Перспективы развития Middle Corridor обсудили в Брюсселе

В посольстве Туркменистана в Бельгии состоялась встреча европейских экспертов с начальником управления внешнеэкономических связей и логистики агентства «Туркмендениздерьяеллары» («Морские и речные пути Туркменистана») Шатлыком Гарабеговом и послом Сапаром Пальвановым, передает собственный корреспондент Kazinform.

В ходе встречи представители Туркменистана рассказали европейским экспертам о перспективах транспортного маршрута «Срединный коридор» (Middle corridor).

Ш.Гарабеков провел презентацию морского порта Туркменбаши, рассказал о коммерческих планах морской гавани.

Эксперты Евросоюза и представители Туркменистана совместно обсудили и были едины в мнении, что «Срединный коридор» является весьма востребованным и актуальным маршрутом между Европой и Азией.

Кроме того, Ш.Гарабеков рассказал о сотрудничестве Туркменистана и Казахстана.