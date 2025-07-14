Перизат Кайрат упомянула в суде имя Бауыржана Байбека

По словам обвиняемой, она считает, что судебное разбирательство должно начинаться с допроса учредителей фонда. Кайрат заявила, что обвинительный акт начинается с утверждения о том, что она создала благотворительный фонд совместно со своей матерью, подделав подписи. Однако, по ее словам, первоначально фонд был создан при партии, которую в тот момент возглавлял Бауыржан Байбек.

Судебные слушания продолжаются. Сегодня, 14 июля, во второй половине дня суд исследует доказательства по первому эпизоду обвинения.

Ранее Перизат Кайрат отказалась признать вину.

На что потратили миллиарды Перизат Кайрат и ее мать — читайте в нашем материале.