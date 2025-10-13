Перизат Кайрат трудоустроят в колонии

— Будем проверять ее способности, работу, наличие вакантных мест в учреждении. И, если она будет соответствовать тем требованиям, мы в принципе можем осужденную трудоустроить, — сказал он на брифинге в МВД.

По словам Кайырбекова, Перизат Кайрат пройдет установленный карантин.

— По прибытии в учреждение посмотрим, изучим ее способности. Мы можем предложить работу, по какой части у нас будет вакансия. Может заниматься швейным производством, либо другой работой внутри учреждения в хозяйственной части, — пояснил он.

Заместитель министра добавил, что размер заработной платы осужденных зависит от объема выполняемой работы.

— Минимальную заработную плату осужденные точно получают, — отметил Кайырбеков.

25 июля этого года суд в Астане приговорил Перизат Кайрат к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, приобретенного за счет средств, полученных преступным путем. Ее мать, Гайни Алашбаева, получила 7 лет лишения свободы также с конфискацией имущества.

С 2021 по 2024 год они привлекали пожертвования от населения и юридических лиц под предлогом благотворительной помощи. Однако большую часть собранных средств использовали на личные нужды. Речь идет о хищении 3,5 млрд тенге.