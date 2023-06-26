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Перинатальный центр построят в области Улытау

Автор:  
Анеля Касымова
26 Июня 2023, 17:44
Перинатальный центр построят в области Улытау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В области Улытау планируется строительства перинатального центра, а также открытие онкологического диспансера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашей области до сих пор нет перинатального центра и областной больницы. В результате, к сожалению, фиксируется отрицательная статистика – зарегистрирован один случай материнской смертности, увеличилась младенческая смертность. Это выше общереспубликанского показателя. Теперь при поддержке Правительства принято решение об открытии специального перинатального центра. Готовится соответствующая проектно-сметная документация», - сказал аким области Улытау Берик Абдыгалиулы во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, увеличилось и число онкобольных в 2,6 раза, что в 2 раза больше общереспубликанского показателя. Поэтому на базе многопрофильной больницы ведутся ремонтные работы для открытия специального онкологического диспансера.

Помимо этого, в девяти селах будут построены фельдшерско-акушерские пункты, а в селе Улытау появится больница, о которой так долго просили жители.


Строительство   Здравоохранение   Улытауская область  
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